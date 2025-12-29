Se entregó el atacante del confuso tiroteo frente a un bar de Allen que dejó dos heridos: quedó detenido

Un violento episodio ocurrido durante el fin de semana frente a un bar de Allen dejó como saldo dos hombres heridos por disparos de arma de fuego. Tras una intensa investigación, el presunto agresor se entregó y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hecho generó una rápida respuesta policial y judicial, con la intervención de distintas áreas especializadas que permitieron asistir a las víctimas, preservar la escena y avanzar en la identificación del autor del ataque.

El hecho y la intervención policial

El tiroteo se registró frente a un bar ubicado sobre calle Valle Encantado al 500. Un llamado alertó a la Policía sobre una persona herida de arma de fuego en el lugar, lo que motivó la inmediata presencia del personal de la comisaría Sexta de Allen.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de 32 años con una herida en el abdomen, consciente pero sin poder precisar lo ocurrido. Testigos indicaron que un sujeto de contextura robusta habría efectuado entre tres y cinco disparos antes de huir.

Un segundo herido y las primeras versiones

Minutos después, se tomó conocimiento del ingreso de un segundo hombre, de 24 años, al hospital local con una herida de bala en la espalda. Según las primeras averiguaciones, habría sido alcanzado por un disparo mientras circulaba en motocicleta cerca del bar.

Ambos heridos recibieron atención médica inmediata y, de acuerdo a la información oficial, evolucionan favorablemente y no presentan riesgo de vida.

Investigación y entrega del agresor

La Fiscalía de turno de General Roca, a cargo del fiscal Gastón Britos Rubiolo, dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el médico policial. Se relevaron cámaras de seguridad del local y de la zona, material que resultó clave para identificar al sospechoso.

Con el avance de la causa y la orden de detención vigente, el presunto agresor se presentó de manera voluntaria y quedó alojado en una dependencia policial de Roca, a la espera de las próximas instancias judiciales.

Estado de la causa

Durante la jornada de ayer se realizaron allanamientos y distintas medidas probatorias para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades. La investigación continúa abierta mientras se analizan testimonios y registros fílmicos.