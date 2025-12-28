Confuso tiroteo frente a un bar de Allen dejó dos heridos: al agresor fue identificado por las cámaras

Un grave hecho con armas de fuego se registró durante la madrugada de este sábado frente a un bar de la ciudad y dejó como saldo dos personas heridas por disparos. El episodio ocurrió alrededor de las 05:15 y es investigado por el Ministerio Público Fiscal.

Según confirmaron, el presunto agresor ya fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y cuenta con una orden de detención vigente, mientras avanzan medidas para dar con su paradero.

Alerta y primeras actuaciones

La intervención policial se produjo tras un aviso telefónico donde se pedía presencia de los efectivos al advertir que había una persona herida por arma de fuego frente al bar. Al arribar, el personal encontró a un hombre consciente con una lesión a la altura del ombligo, aunque sin brindar precisiones sobre lo ocurrido.

Un segundo herido y versiones

Minutos después, se tomó conocimiento del ingreso de un segundo herido al hospital local, también con una lesión provocada por un arma de fuego. En el marco de las actuaciones, la Policía estableció que el primer herido fue trasladado rápidamente al hospital tras haber sido herido en el abdomen. El disparo lo habría alcanzado cuando pasaba en motocicleta frente al bar.

Investigación en curso

La Fiscalía de turno de Roca tomó intervención y el fiscal Gastón Britos Rubiolo dispuso la participación del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el médico policial. Durante la jornada del domingo se realizaron allanamientos para intentar dar con el atacante.

Cabe destacar que, hay registros fílmicos que permitieron identificar al agresor y ya pesa una orden de detención sobre él.

Estado de las víctimas

Ambos heridos fueron asistidos en el hospital local y, de acuerdo con la información oficial, no revisten gravedad. La investigación continúa para esclarecer la mecánica del hecho y las responsabilidades.