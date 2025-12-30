Imputaron a la joven con drogas ocultas en sus botas: le prohibieron ir fiestas y salir de Río Negro

Imputaron a una joven por tener drogas de diseño: libertad con restricciones para la joven de las botas.

La Justicia Federal de Roca formalizó la investigación contra una joven de 21 años que fue detenida en la madrugada del pasado domingo. El operativo se realizó en el marco de una fiesta privada en Fernández Oro, un sector que ha visto incrementada la presencia de estupefacientes sintéticos en el último año. Qué se dijo en la audiencia.

El caso cobró relevancia por la modalidad de ocultamiento —la imputada llevaba más de 40 envoltorios de diversas sustancias ocultos en las cañas de sus botas— y derivó en una audiencia donde se conoció no solo la gravedad del hallazgo, sino también la situación laboral de la acusada, quien recientemente había sido despedida de su empleo como moza en Neuquén.

En una resolución que equilibra el peso de la imputación por «tenencia con fines de comercialización» y la falta de antecedentes penales, el juez federal de garantías subrogante, Ezequiel Andreani, dispuso la libertad de la acusada Lourdes Silva Espinoza.

Sin embargo, esta medida no fue incondicional: la joven deberá someterse a un riguroso esquema de control que incluye la prohibición absoluta de salir de la provincia de Río Negro y, fundamentalmente, la restricción de asistir a eventos de música electrónica, considerados por la fiscalía como el epicentro de la distribución de las denominadas «drogas de diseño».

El detalle del botín: cocaína, Tusi, cristal y pastillas de colores

Durante la exposición de la fiscalía, la doctora Verónica Palombini detalló con precisión el contenido de la requisa efectuada en el salón de eventos. El personal policial de la Unidad 26 detectó bultos anómalos en el calzado de la joven durante el cacheo preventivo de ingreso. Al intervenir el gabinete de Criminalística y Toxicomanía, se confirmó la presencia de un «cóctel» de sustancias sintéticas listas para ser distribuidas en el interior del predio.

En total, se secuestraron 31,1 gramos de clorhidrato de cocaína y 16 gramos de metanfetamina, distribuidos en 33 envoltorios tipo Ziploc. La variedad cromática de las sustancias —rosada (tusi), cristalina, lila, amarilla y celeste— evidencia la diversificación del mercado de consumo nocturno.

Además, se incautó una bolsa con nueve pastillas de anfetaminas (verdes y blancas) y un teléfono que será pieza clave en la investigación. «Tenía fines de comercialización», aseveró la fiscalía al encuadrar el hecho bajo el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737, una calificación que la defensa técnica, a cargo de Celia Delgado, adelantó que discutirá en etapas posteriores del proceso.

El dilema del arraigo y la red de contención familiar

Uno de los puntos más importantes de la audiencia fue la verificación del domicilio de la imputada. Inicialmente, Silva Espinoza proporcionó una dirección en Neuquén que resultó ser desconocida para los residentes del lugar, lo que generó sospechas de falta de arraigo por parte del fiscal Matías Zanona. No obstante, la defensora Celia Delgado reconstruyó la «historia vital» de su asistida, marcando una trayectoria de vulnerabilidad que atravesó su asistida.

«Lourdes se quedó sin trabajo el 15 de diciembre, fue despedida de su puesto de moza y ya venía conversando con una familiar la posibilidad de retornar a su casa», explicó la defensa para justificar la confusión domiciliaria.

Finalmente, se acordó que la joven fijará residencia en Cipolletti, en la casa de una familiar quien estuvo presente en la sala para avalar el compromiso. Esta red de contención fue determinante para evitar la prisión preventiva, ya que Zanona consideró que el arraigo se encontraba debidamente garantizado mediante el informe socioambiental aportado por el Ministerio Público de la Defensa.

Billeteras virtuales bajo la lupa: el rastro del dinero

Más allá de la situación ambulatoria de la joven, la fiscalía obtuvo una victoria estratégica en materia probatoria. El juez Andreani autorizó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y tributario sobre las cuentas de Silva Espinoza, incluyendo específicamente plataformas de billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.

La ventana de tiempo autorizada comprende desde el 1 de diciembre hasta la fecha de la detención, con el objetivo de detectar movimientos dinerarios que coincidan con la supuesta actividad de venta de estupefacientes.

El fiscal Zanona fundamentó este pedido en la necesidad de analizar la «circulación de dinero y contraprestación de sustancias» a través de medios digitales, una modalidad cada vez más frecuente en el microtráfico.

Asimismo, se autorizó la pericia informática sobre el teléfono celular secuestrado y la obtención de reportes de geolocalización de antenas. La defensa prestó conformidad a estas medidas, solicitando únicamente ser notificada con diez días de antelación para la designación de un perito de parte que supervise la extracción de datos de las aplicaciones de mensajería y llamadas.

Reglas de conducta y prohibición de fiestas electrónicas

Para asegurar que la imputada permanezca a derecho durante los seis meses que durará la instrucción, el magistrado fijó una serie de pautas de cumplimiento obligatorio. Silva Espinoza deberá presentarse todos los viernes en la Comisaría 4ta de Cipolletti y realizar trámites inmediatos para actualizar su DNI, ya que se encontraba indocumentada al momento de la aprehensión. «Es necesario que circule documentada y con su domicilio real declarado», señaló el juez durante el cierre de la audiencia.

Quizás la medida más innovadora fue la prohibición específica de concurrir a establecimientos y lugares donde el Ministerio Público Fiscal registra una «alta frecuencia de este tipo de hechos». Con esta restricción, la justicia busca neutralizar el ámbito donde la joven presuntamente operaba como «dealer». De incumplir cualquiera de estas reglas, la libertad será revocada de inmediato. Tras finalizar el acto administrativo, la joven fue trasladada desde la comisaría de Fernández Oro hacia Cipolletti para iniciar su proceso bajo libertad vigilada.