Persecución en Bariloche | Chocó y robó un auto a punta de pistola: fue detenido por la Policía

Un accidente derivó en un robo a punta de pistola y una persecución que terminó con un hombre detenido.

Un hombre fue detenido este lunes en Bariloche luego de una persecución iniciada tras el robo de un Fiat Cronos a punta de pistola. Según la información policial, el sospechoso habría protagonizado primero un choque en avenida 12 de Octubre y, tras recibir asistencia de otro conductor, le sustrajo su vehículo.

El procedimiento comenzó alrededor de las 6:40, cuando el hombre circulaba en un Fiat Cronos bordó y, por causas que todavía se investigan, perdió el control y chocó en la zona céntrica.

Amenazó al conductor y escapó

Luego del accidente, otro automovilista se detuvo para asistirlo. En ese momento, según la pesquisa, el sospechoso lo amenazó con un arma de fuego y le robó un Fiat Cronos blanco, con el que escapó del lugar.

Tras recibir el alerta, la Policía de Río Negro puso en marcha un operativo para localizar el vehículo. El seguimiento permitió interceptarlo frente a las instalaciones del Cuerpo de Seguridad Vial, en la zona conocida como la Caminera