Llevan a cabo un plan integral interfuerzas para fortalecer la seguridad en Bariloche

Este martes, las fuerzas de seguridad locales y federales, junto a referentes de la Justicia, se reunieron en el Municipio para planificar acciones y fortalecer la seguridad ciudadana en Bariloche. «Lo único que nos motiva es los ciudadanos, poder darle algo a la gente», señaló Carlos Bais, subsecretario de Seguridad Ciudadana, durante la apertura del encuentro.

Este fue el primero de una serie de encuentros de la mesa de trabajo del Plan Integral Interfuerzas, que fomentó el intendente barilochense Walter Cortés, para avanzar en acciones conjuntas respecto de la seguridad pública en la ciudad.

Durante la apertura, en el edificio Polivalente de la municipalidad de Bariloche, el referente de la delegación de seguridad ciudadana detalló que este primer encuentro fue de diagnóstico: «la primera intención es poder analizar esta problemática», señaló el funcionario, y remarcó: «esto es algo histórico, que podamos juntarnos y trabajar en conjunto».

En Bariloche el monitoreo provincial tiene 50 cámaras y aspiran a llegar a 230. Foto: Gentileza

En junio de este año, por decisión del intendente Walter Cortés, la Seguridad Ciudadana tomó rango de subsecretaría, lo que permitió jerarquizar y fortalecer su trabajo en las calles de Bariloche. Según el último informe de la Provincia de Río Negro, los hechos delictivos en la ciudad cordillerana disminuyeron un 27% entre enero y septiembre de este año, respecto del período anterior.

El informe, realizado por el ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, detectó que hubo un 17% menos de hurtos, un 28% menos de delitos contra la propiedad, y que los robos en el área comercial registraron una caída del 39%. Estos números contrastaron con la declaración que, semanas atrás, había sancionado el Concejo Delibertante -promulgada por el Ejecutivo-, respecto de la emergencia en zonas comerciales de la ciudad.

«La seguridad ciudadana es el nuevo paradigma», afirmó Bais durante el encuentro, convocado por la subsecretaría que dirige, y explicó que, este paradigma, «converge a todas las fuerzas y a la ciudadanía en un sentido inclusivo y democrático».

Centro de Monitoreo 911 de Bariloche. Gentileza

Los objetivos de esta mesa interfuerzas comprenden desde el análisis de zonas de riesgo hasta el desarrollo de estrategias y planes de seguridad y prevención.

El encuentro reunió a representantes de la Policía de Río Negro, gendarmería y prefectura nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. También participó el juez federal titular de Bariloche, Leandro Agustín Gómez Constenla, la fiscal Betiana Cendón, y la subsecretaria de Tránsito y Transporte municipal, Eliana Guernica.