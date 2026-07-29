Imputan a un sargento de la Policía de Río Negro por abuso sexual agravado en la comisaría de Villa Manzano

Un sargento de la Policía de Río Negro fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual agravado, luego de ser denunciado por una trabajadora de la misma fuerza de seguridad. La resolución judicial dio luz verde al inicio de la investigación penal preparatoria, estableciendo un escenario complejo para el efectivo involucrado debido a los agravantes institucionales que pesan en su contra.

La acusación formal fue presentada por la fiscal adjunta de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, durante una audiencia desarrollada en el Foro Penal de Cipolletti. La representante del Ministerio Público Fiscal encuadró el caso bajo una calificación legal que contempla el agravante de que el acusado es un miembro de las fuerzas de seguridad y cometió el presunto delito en pleno ejercicio de sus funciones y valiéndose de su posición de autoridad.

De acuerdo con el relato presentado por la fiscalía, el grave episodio tuvo lugar el pasado 22 de enero, aproximadamente a las 18:40, dentro de las instalaciones de la Comisaría de Villa Manzano.

El imputado habría abordado a la víctima por la espalda en el sector de descanso del personal, un espacio conocido internamente en la jerga policial como «la cuadra». En ese sitio, el hombre realizó tocamientos sin el consentimiento de la empleada policial, aprovechándose de la asimetría de poder existente.

Para sostener el pedido de formulación de cargos, la fiscal Ramírez expuso un exhaustivo corpus probatorio reunido durante la etapa preliminar. Entre los elementos principales se encuentra la denuncia radicada por la víctima, los informes psicológicos y de contención brindados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las pericias técnicas realizadas por el Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho y una serie de testimonios de otros efectivos policiales que prestan servicios en esa misma unidad.

La postura de la defensa

Por su parte, el abogado defensor particular Matías Stiep, a cargo de la asistencia técnica del sargento, decidió no formular objeciones respecto a la descripción del hecho relatado por la fiscalía ni a la calificación legal provisoria seleccionada para encuadrar la conducta del acusado.

Al cierre del debate entre las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió dar por formulados los cargos tal como fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, el magistrado habilitó formalmente la etapa penal preparatoria y fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía concluya con la recolección de pruebas antes de definir la elevación de la causa a juicio oral.