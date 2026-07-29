Semana Mundial de la Lactancia Materna: Cinco formas de acompañar a una mamá que está amamantando

Lactancia materna: el apoyo de la familia puede ser tan importante como la leche para el bebé.-

Cada año, del 1 al 7 de agosto, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña que busca recordar que alimentar a un bebé con leche materna no es únicamente una decisión individual, sino un proceso que necesita información, tiempo y, sobre todo, apoyo.

Aunque la evidencia científica demuestra que la lactancia aporta beneficios para la salud del bebé, de la madre e incluso de la sociedad, las tasas de lactancia materna exclusiva siguen por debajo de los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La «cadena de apoyo» que hace posible la lactancia

Los especialistas explican que la llamada «Cadena Cálida de Apoyo» reúne a todas las personas e instituciones que pueden facilitar el proceso de amamantar: la pareja, la familia, los amigos, los profesionales de la salud, las puericultoras, los lugares de trabajo y también las políticas públicas.

Según la doctora Ana Pedraza, jefa de Neonatología de Clínica y Maternidad Suizo Argentina, esta red de acompañamiento debe comenzar durante el embarazo y continuar después del nacimiento para brindar contención a la madre y al bebé en cada etapa.

Por qué la lactancia materna es tan importante

La leche materna aporta todos los nutrientes que un bebé necesita durante los primeros seis meses de vida y continúa ofreciendo beneficios incluso cuando se incorporan otros alimentos.

Fotos gentileza.-

Entre sus principales ventajas, los especialistas destacan que:

favorece el crecimiento y desarrollo del bebé;

protege frente a infecciones respiratorias y gastrointestinales;

reduce el riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión en la vida adulta;

disminuye la mortalidad infantil.

Para la madre también representa beneficios importantes, ya que reduce el riesgo de hemorragia posparto, anemia, depresión posparto y algunos tipos de cáncer, como el de mama y ovario.

No solo mejora la salud: también reduce gastos

Además del impacto sanitario, la lactancia materna también tiene beneficios económicos.

Al evitar el uso de fórmulas infantiles, disminuyen los gastos de las familias y también los costos para los sistemas de salud. La leche materna no requiere envases, transporte ni preparación, lo que también representa una alternativa más sustentable desde el punto de vista ambiental.

Cinco formas de acompañar a una mamá que está amamantando

Los especialistas remarcan que muchas veces el éxito de la lactancia depende del entorno. Algunas acciones simples pueden hacer una gran diferencia:

favorecer el contacto piel con piel entre la madre y el bebé;

permitir que el bebé tome el pecho a libre demanda;

generar un ambiente tranquilo y cómodo para amamantar;

ayudar con las tareas del hogar para que la madre pueda descansar;

consultar a profesionales de la salud o puericultoras ante cualquier duda.

El desafío pendiente

Si bien en Argentina casi todos los recién nacidos inician la lactancia materna, el gran desafío sigue siendo sostenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses.

Los datos de la Encuesta Nacional de Lactancia muestran que el 97,4% de los bebés comienza a recibir leche materna, pero solo el 44,7% mantiene lactancia exclusiva a los seis meses, una cifra que aún está lejos de las metas internacionales.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna busca justamente reforzar ese mensaje: amamantar no es una responsabilidad exclusiva de la madre. Cuando la familia, el sistema de salud, los lugares de trabajo y la comunidad acompañan, aumentan las posibilidades de que la lactancia pueda sostenerse en el tiempo y ofrecer todos sus beneficios para la salud.