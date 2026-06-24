Caso Insaurralde: la Justicia busca determinar cuánto dinero aparece en los videos de Jésica Cirio

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre los videos difundidos recientemente en los que aparece Jésica Cirio mostrando importantes cantidades de dólares en una vivienda que compartía con su exesposo, Martín Insaurralde.

El objetivo de la medida es estimar el monto total de dinero que se observa en las imágenes, incorporadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según trascendió, el fiscal propuso la intervención de especialistas para examinar la densidad, dimensiones y secuencias de los videos con el fin de calcular una cifra aproximada de los billetes de 100 dólares que aparecen almacenados en cajones, cajas y valijas dentro de un vestidor.

Además, la Justicia ordenó una inspección ocular en la vivienda ubicada en un country de San Vicente para corroborar si el lugar coincide con el que aparece en las grabaciones.

Peritajes sobre el celular y los archivos

Tras los allanamientos realizados en sus propiedades, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. Los peritos informáticos trabajan ahora en la extracción de metadatos para intentar determinar:

La fecha exacta de grabación de los videos.

El origen de los archivos.

Si las imágenes fueron editadas o modificadas.

La autenticidad del material difundido.

También fueron convocados a declarar distintos testigos, entre ellos el contador de la expareja y personal policial, para aportar información sobre el contexto en el que habrían sido registradas las imágenes.

La defensa de Cirio

La conductora rechazó la validez del material y sostuvo que los videos habrían sufrido «manipulaciones digitales».

Asimismo, denunció haber sido víctima de intentos de extorsión desde hace más de un año y afirmó que las grabaciones fueron obtenidas sin su consentimiento.

Desde su entorno remarcan que todo su patrimonio proviene de actividades privadas desarrolladas desde antes de su relación con Insaurralde y que los bienes se encuentran debidamente declarados ante los organismos fiscales.

La causa principal

La investigación se enmarca en el expediente derivado del denominado «Yategate», iniciado tras la difusión del viaje de lujo que realizó Insaurralde junto a Sofía Clerici en Marbella durante 2023.

En esa causa, la Justicia analiza posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y el patrimonio acumulado, mientras que los nuevos videos podrían convertirse en un elemento de prueba relevante para reconstruir el origen y volumen de los fondos observados en las imágenes.