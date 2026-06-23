Jesica Cirio entregó su celular y ya fijó domicilio ante la Justicia luego del video donde muestra fajas de dólares

Jésica Cirio entregó su celular y fijó domicilio tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito de su exesposo Martín Insaurralde.

Conforme a la información aportada, Claudio Caffarello, abogado de Cirio, hizo entrega del dispositivo y de las claves ante Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente.

Peritarán el celular de Jésica Cirio tras los videos donde muestra fajas de dólares

Este lunes el magistrado ordenó que Cirio entregue su celular en un plazo de 24 horas con el objetivo de peritarlo y comprobar si allí están los videos que se viralizaron en los últimos días.

En ellos se observa a la mediática grabándose en el vestidor que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente y registrando los diversos fajos de dólares escondidos en cajoneras, bolsas y valijas.

Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su ex esposo. En esta ocasión el acusado en otras dos causas mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.

En un comunicado, la conductora había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas «han sido el producto de maniobras ilícitas” y habló de «manipulaciones digitales».

A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, hizo la denuncia correspondiente.

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