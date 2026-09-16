Caso Julieta Prandi: confirmaron la condena a Claudio Contardi y redujeron seis meses la pena

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los abusos sexuales cometidos durante la relación. La Justicia rechazó los principales planteos de la defensa, aunque redujo en seis meses la pena original de 19 años de prisión.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles la condena contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los abusos sexuales cometidos contra la conductora cuando estaban casados.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño rechazaron los principales argumentos presentados por la defensa del empresario. Sin embargo, hicieron lugar parcialmente al recurso y redujeron en seis meses la pena, que pasó de los 19 años fijados originalmente a 18 años y seis meses de prisión. Contardi continuará detenido.

Qué resolvió Casación sobre la condena a Claudio Contardi

La defensa, encabezada por Fernando Sicilia, había solicitado la nulidad del juicio y cuestionado distintos aspectos del proceso. Entre otros puntos, planteó que Contardi debía haber sido juzgado por un jurado popular, cuestionó la actuación de sus anteriores abogados y sostuvo que las pruebas eran insuficientes.

Casación rechazó la mayoría de esos planteos. Los magistrados consideraron que Contardi había optado válidamente por un tribunal técnico y que contó con una defensa adecuada durante el proceso.

El pedido para que cumpliera la pena bajo prisión domiciliaria también fue rechazado. La defensa había solicitado ese beneficio, entre otros argumentos, para que pudiera concurrir a su domicilio a cuidar a una hija varios días por semana.

Los argumentos de los jueces sobre el relato de Julieta Prandi

En la revisión de la sentencia, los jueces consideraron que el testimonio de Prandi fue coherente y estuvo respaldado por otras pruebas y declaraciones aportadas durante el juicio, entre ellas las de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

Casación también mantuvo por acreditado que los abusos ocurrieron dentro de un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual, y que esa situación afectó la posibilidad de un consentimiento libre.

Además, confirmó que los hechos provocaron un grave daño en la salud mental de Prandi, uno de los elementos considerados en la calificación legal y en la condena.

La condena que recibió el exmarido de Julieta Prandi

Contardi había sido condenado el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión. Tras conocerse el veredicto quedó detenido de manera inmediata.

La causa se había iniciado en 2021 a partir de la denuncia realizada por Prandi. La Justicia dio por acreditados abusos cometidos entre 2015 y 2018, durante la relación de pareja.

Con la resolución conocida este miércoles, Casación mantuvo la condena y la detención de Contardi, pero fijó la pena en 18 años y seis meses de prisión.

Con información de TN