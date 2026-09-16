Lithium Argentina cerró una inversión de US$180 millones de Ganfeng para reforzar su posición financiera

La operación busca mayor margen para avanzar con sus proyectos de litio en Salta y Jujuy. Foto: gentileza.

Lithium Argentina anunció el cierre de una inversión estratégica de US$180 millones por parte de Ganfeng Lithium Group mediante la emisión de un pagaré convertible no garantizado a seis años. La operación busca fortalecer la estructura financiera de la compañía y darle mayor margen para avanzar con sus proyectos de litio en Salta y Jujuy.

El instrumento tendrá un cupón anual del 4%, un plazo de seis años desde su emisión y será convertible en acciones ordinarias de Lithium Argentina a un precio de US$12,50 por acción, de acuerdo con los términos anunciados previamente por la compañía.

Los fondos obtenidos, junto con el efectivo disponible, serán destinados a cancelar en su totalidad los bonos convertibles por US$259 millones con vencimiento en enero de 2027. De esta manera, la empresa apunta a reducir su deuda neta y extender su perfil de vencimientos.

«Con los fondos de la Inversión Estratégica y las distribuciones en efectivo de Cauchari-Olaroz, Lithium Argentina cuenta ahora con un balance general considerablemente más sólido, con una deuda neta más baja, un perfil de vencimiento de seis años y un bajo costo de capital», señaló Sam Pigott, director ejecutivo de Lithium Argentina, mediante un comunicado oficial.

El ejecutivo agregó que esta estructura financiera permitirá a la compañía avanzar con la Etapa 2 de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, y respaldar el desarrollo de Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) (Salta) mediante «un enfoque disciplinado y por etapas que limita la dilución del capital y libera el valor de ambos activos para nuestros accionistas»

Ganfeng aumentaría su participación

La operación también profundiza la participación de Ganfeng en Lithium Argentina. Actualmente, la compañía china posee aproximadamente el 9,6% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.

En caso de una conversión total del pagaré, la firma recibiría 14,4 millones de acciones ordinarias adicionales y pasaría a controlar aproximadamente el 16,1% del capital de Lithium Argentina sobre una base totalmente diluida.

En paralelo, la empresa indicó que la empresa conjunta con Ganfeng para la consolidación de PPG mantiene como objetivo completar la operación hacia finales de septiembre de 2026.