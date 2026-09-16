Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el trasfondo del casamiento y la verdad sobre la supuesta pelea familiar

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron después de seis años juntos, pero la ceremonia íntima dejó un interrogante: ¿por qué faltaron varios integrantes del clan Ortega? Las ausencias alimentaron versiones de una interna familiar, aunque con el correr de las horas aparecieron explicaciones que cambiaron el escenario.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí este martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. Después de seis años de relación y cuatro de convivencia, eligieron una ceremonia reducida, con apenas 36 invitados, y luego continuaron la celebración con un almuerzo familiar.

Sin embargo, además del casamiento, hubo otro tema que rápidamente se instaló: las llamativas ausencias de varios integrantes de la familia Ortega.

Las ausencias que despertaron rumores en el casamiento

En primera fila estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres de Emanuel, junto con Bautista e India, hijos del músico y de su expareja Ana Paula Dutil.

Lo que llamó la atención fue que varios de los hermanos de Emanuel no estuvieron en el Registro Civil. Tampoco asistieron a la ceremonia los hijos de Prandi.

La ausencia que más repercusión tuvo fue la de Julieta Ortega. Incluso circuló una imagen de la actriz tomando un café en Palermo mientras se desarrollaba el civil en San Isidro, lo que alimentó rápidamente las especulaciones sobre una posible tensión familiar.

A eso se sumó otro dato que generó comentarios en televisión: Julieta Ortega mantiene desde hace años una estrecha relación con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel. Esa cercanía fue señalada como una posible explicación para su ausencia, aunque no hubo confirmación de que existiera un conflicto por ese motivo.

Julieta Ortega apareció después y aclaró qué había pasado

Horas más tarde, la situación tuvo un giro: Julieta Ortega sí participó del almuerzo posterior al casamiento y hasta compartió imágenes de los recién casados en sus redes sociales.

Además, explicó que Emanuel le había avisado del casamiento apenas unos días antes.

“Me avisaron el miércoles pasado”, contó la actriz y bromeó con que prácticamente “se enteró hace dos minutos”. También explicó que ya tenía compromisos y que le había anticipado a su hermano que no llegaría al Registro Civil.

Sobre la decisión de Emanuel de manejar todo con semejante reserva, fue contundente: “Somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”.

Qué dijeron Prandi y Emanuel sobre la supuesta interna familiar

Los propios novios también intentaron despejar las versiones. Emanuel explicó que el casamiento fue organizado deliberadamente de manera íntima y que muchos invitados fueron avisados prácticamente sobre la fecha.

“No le avisamos a nadie, en algunos casos hasta ayer”, explicó. Según contó, querían que fuera algo pequeño y que asistiera quien pudiera hacerlo. Prandi coincidió y señaló que algunos familiares estaban trabajando o fuera de Buenos Aires.

De hecho, entre las explicaciones que surgieron se conoció que Luis Ortega se encontraba filmando fuera de Buenos Aires y Rosario Ortega estaba trabajando en Europa.

Así, lo que inicialmente pareció una fuerte interna dentro del clan terminó mostrando un panorama más matizado. Hubo ausencias llamativas y viejas relaciones familiares que alimentaron las especulaciones, pero hasta ahora no existe una confirmación de una pelea entre Julieta Prandi y la familia Ortega.

La pareja, por su parte, buscó mantener el foco en el motivo de la jornada. Al salir del civil, Prandi definió el casamiento como un momento “esperado, querido y elegido”, mientras ambos celebraron junto al círculo más cercano una historia que comenzó en 2020, en plena pandemia.