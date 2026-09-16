Buscaban un arma por una causa por disparos en Roca: hallaron más de 2 kilos de marihuana y 20 plantines

Un joven de 21 años fue aprehendido en Roca luego de una denuncia por presuntos disparos de arma de fuego en el sector Carlos Soria 2, en jurisdicción de la comisaría 47 de J.J. Gómez. Durante el procedimiento, la Policía encontró una vaina servida y, horas después, allanó una vivienda donde secuestró 20 plantas de cannabis y distintos recipientes con marihuana.

El episodio comenzó a partir de varios llamados al Centro de Emergencias 911 que alertaron sobre detonaciones en inmediaciones de Montevideo y Embalse de Casa de Piedra.

Una mujer señaló al presunto autor

Al llegar al lugar, los efectivos recibieron información de un vecino sobre la presencia de personas en las inmediaciones. Poco después localizaron a un hombre que llevaba una campera roja y coincidía con las características aportadas. Lo identificaron y realizaron una requisa superficial, pero no encontraron un arma entre sus prendas.

En ese momento se presentó una mujer de 26 años, quien lo señaló como la persona que habría efectuado los disparos. Según su relato, ambos habían discutido luego de que el joven ingresara a un terreno que estaba bajo su cuidado.

La denunciante afirmó que el sospechoso habría extraído un arma del bolsillo de su campera y realizado entre tres y cinco disparos: algunos hacia el aire, otros contra el suelo y uno en dirección a una vivienda.

Hallaron una vaina durante el rastrillaje

La mujer también indicó el domicilio donde, según su declaración, el joven habría llevado el arma después del episodio.

La Fiscalía dispuso su aprehensión por el presunto delito de abuso de armas y ordenó rastrillar el sector en busca de vainas o proyectiles. Durante esa tarea, los policías encontraron una vaina servida cerca de una pila de ladrillos ubicada dentro del terreno señalado.

A partir del hallazgo, intervino el Gabinete de Criminalística y se preservó el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Buscaban un arma y encontraron marihuana

Más tarde, con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías, los efectivos ingresaron a la vivienda señalada por la denunciante. La búsqueda del arma de fuego terminó sin resultados.

Sin embargo, durante el procedimiento encontraron plantas y sustancia vegetal en distintos sectores del inmueble.

Según el detalle incorporado a las actuaciones, se secuestraron 20 plantines de cannabis, con alturas de entre 6 y 65 centímetros, además de 117 gramos de sustancia vegetal desmenuzada que dio positivo para marihuana y 1,82 kilos de cogollos también positivos para cannabis.

Los efectivos encontraron además tres baldes con cogollos y los 20 plantines.

Intervino la Justicia Federal

Por el hallazgo de los estupefacientes tomó intervención la Justicia Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y la sustancia e inició actuaciones por la presunta infracción a la normativa sobre drogas.

El joven permaneció aprehendido en el marco de la investigación por los presuntos disparos. La pesquisa continúa para determinar qué ocurrió durante el episodio, establecer la procedencia del arma que habría sido utilizada y analizar la evidencia reunida durante las distintas diligencias.