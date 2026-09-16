Julieta Prandi se casó y cambió el vestido de novia por un traje blanco y encaje: así fue su look

Hay novias que eligen el vestido clásico y otras que buscan una alternativa más contemporánea. Julieta Prandi pertenece al segundo grupo: para su casamiento con Emanuel Ortega, apostó por un look total white que combinó sastrería, encaje y una estética romántica.

La pareja se casó este martes 15 de septiembre en San Isidro, en una ceremonia civil íntima. Para la ocasión, Prandi dejó de lado el tradicional vestido de novia y eligió un conjunto blanco de dos piezas, protagonizado por un blazer entallado y un pantalón de pierna amplia con un delicado encaje en el ruedo.

El detalle que aportó el costado más femenino y nupcial fue la blusa de tiras finas con encaje, que sumó textura al estilismo sin perder la sofisticación de la sastrería.

Para completar el estilismo, la conductora eligió zapatos blancos en punta y llevó el pelo suelto, con ondas marcadas. El maquillaje siguió la misma línea: natural y luminoso, sin quitar protagonismo al conjunto.

La elección de Prandi se suma a una tendencia que gana espacio entre las novias: reemplazar el vestido tradicional por prendas de sastrería en blanco.