Javier Milei endurece su postura contra Irán y acelera la mudanza de la embajada en Israel

Mientras el conflicto en Medio Oriente continúa, el presidente libertario se encarga de reafirmar su alianza con Israel y fijar su postura política. Javier Milei desde que llegó al Gobierno, cumplió con una se sus promesas de campaña: estrechar el vínculo geopolítico con Estados Unidos y el país israelí.

Javier Milei reafirma su alianza con Israel

En las últimas semanas esta postura se intensificó y se hizo notar, primero con la decisión de declarar «organización terrorista» a la Guardia Revolucionaria Islámica y, luego, con la orden para que el encargado de negocios de Irán abandone el país. Las dos medidas se tomaron en menos de 72 horas y fueron celebradas por el gobierno de Donald Trump.

La administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares como Hamás, responsable de los ataques que iniciaron en la Franja de Gaza en octubre del 2023.

Fuentes cercanas a Javier Milei adelantaron a Infobae que el próximo paso que seguirá mostrando posicionamiento en la guerra de Medio Oriente será el de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Este será un importante gesto simbólico a nivel internacional y una muestra de respaldo definitivo hacia Israel.

«Estamos buscando la fecha para concretarlo», precisó al medio bonaerense un integrante de la cúpula nacional.

A mitad del año pasado, el propio presidente había anunciado su determinación de mudar durante este 2026 la sede diplomática hasta esa histórica ciudad. La mudanza representa reconocer a esa zona, en disputa desde hace siglos, como la capital del Estado hebreo.

Durante su discurso en el Knesset, también habló el primer ministro local Benjamin Netanyahu, quien agradeció el respaldo desde Buenos Aires y remarcó que el líder de la Casa Rosada “»a defendido la verdad frente a la falsedad, comprendiendo que esta es una guerra de justicia sin precedentes».

Por su parte, el titular del órgano legislativo, Amir Ohana, calificó la decisión como un «momento histórico en la historia de las relaciones entre Israel y Argentina».

Hasta en la actualidad, los únicos gobiernos que concretaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén fueron Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Hace algunos días, el presidente participó de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel y en este acto calificó a la república islámica como «una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo».

Javier Milei sostuvo en su discurso: «Hoy, la Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, que intentó, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana».

El presidente aún tiene en carpeta un nuevo viaje a Tel Aviv. La actividad está fechada para el 21 de abril ya que fue invitado por Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país.

Con información de Infobae