Caso Loan: se reactivan los rastrillajes para encontrar al niño en Corrientes, los puntos claves

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, dictó la Resolución N° 527/2025, mediante la cual se autoriza un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro para intentar obtener detalles sobre el paradero del menor correntino. Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes.



El operativo parte para buscar detalles del posible paradero en las zonas rurales aledañas a la localidad de 9 de Julio, Corrientes, donde fue visto por última vez Loan Peña de 5 años. La autorización de la búsqueda se reactivó con la autorización del Juzgado Federal de Goya.

Con el fin de obtener información después de 17 meses de la desaparición, estarán presentes en la causa el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

En la causa se encuentran procesados por la desaparición del niño Laudelina Peña (Tía de Loan y detenida en la causa principal), Antonio Benítez (Tío de Loan y detenido por causa de abandono de persona), Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel con causas de abandono de persona, falsos terminonios y sustracción de menores.

Búsqueda de Loan Peña: cómo se realizará el operativo de rastrillaje

Según la resolución N° 527/2025, los procedimientos inician este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113. También se menciona que la medida judicial dispone de allanamientos con uso de la fuerza pública, si fuera necesario, en propiedades rurales adyacentes a las lagunas y en cualquier construcción o galpón próximo a los espejos de agua

El operativo de búsqueda durará 50 días, donde dependerá de factores externos como el clima o medidas judiciales a posterior para determinar si se extiende el período.

La resolución también aclaró que se tomará un control estricto de acceso y circulación en las zonas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio, ingreso y salida de la zona con resguardo de la cadena de custodia y presencia de testigos hábiles ajenos a las fuerzas de seguridad.

Se establecieron ciertos protocolos nacionales de seguridad para la preservación de evidencias, con comunicación directa al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.