Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y aún no se esclarece su caso.

Este miércoles se reanuda el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. En las audiencias programadas para esta semana se tomarán las declaraciones claves de siete testigos y también la de José Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña, que quedó en la mira tras afirmar en una entrevista televisiva que el niño fue atropellado.

Cómo sigue el juicio por Loan Peña

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes abre otra jornada de audiencias para esclarecer qué pasó con el niño que desapareció repentinamente en 2024. Las nuevas rondas de declaraciones testimoniales estarán centradas en reconstruir las primeras horas de la búsqueda y los desvíos que se presentaron durante la investigación.

De acuerdo al cronogramara, este miércoles 25 la audiencia iniciará a las 08:30 con la declaración de siete testigos, entre ellos cuatro efectivos policiales y vecinos que participaron de los primeros rastrillaje. Entre los convocados figuran:

Humberto Daniel Suárez: peón rural de Jorge Luciano Bertón que colaboró en la búsqueda.

peón rural de Jorge Luciano Bertón que colaboró en la búsqueda. Osvaldo Antonio Avena Mora : dueño del corralón donde Antonio Benítez, uno de los acusados, afirmó haber comprado pilas para una linterna.

: dueño del corralón donde Antonio Benítez, uno de los acusados, afirmó haber comprado pilas para una linterna. Osvaldo Atilio Avena : es el abogado arrendatario del campo perteneciente a Laura Carlota Eliacópoulos, el predio donde se encontró uno de los botines del niño

: es el abogado arrendatario del campo perteneciente a Laura Carlota Eliacópoulos, el predio donde se encontró uno de los botines del niño Personal policial, con el fin de describir los movimientos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, incluida la asistencia de Caillava al hospital local la noche de la desaparición.

La segunda audiencia será el jueves 26 de noviembre. A partir de las 08:30 están citados otros seis testigos. Sin embargo, la declaración central del día será la del abogado José Fernández Codazzi.

Codazzi fue el primer defensor de Laudelina Peña, quien luego lo acusó de haberla presionado para instalar la hipótesis de que Loan había sido atropellado.

El tribunal resolvió citarlo tras declaraciones televisivas recientes en las que afirmó que su exdefendida le había confesado en privado haber plantado el botín y que el cuerpo del niño estaría en una laguna de la zona.

Otro dato relevante del juicio por Loan es que esta semana corre el plazo de tres días fijado por el tribunal para que el senador provincial Diego Pellegrini informe si prestará declaración testimonial por escrito mediante un pliego de preguntas.

Tras la audiencia de este 26 de noviembre, el debate pasará a cuarto intermedio hasta los días 2 y 3 de diciembre. Para esas fechas ya se habrá efectivizado el retiro por jubilación del juez Fermín Ceroleni, presidente del tribunal, y quedarán pendientes de reprogramación testimonios como los del titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, y el periodista Alejandro Pueblas.