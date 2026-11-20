A más de dos años de la desaparición que conmocionó al país en la localidad correntina de 9 de Julio, el juicio oral por el caso Loan sumó un giro procesal de alto impacto.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco, resolvió este jueves citar a declarar en calidad de testigo al abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien representó inicialmente a Laudelina Peña, tía de Loan.

La decisión judicial se precipitó luego de que el letrado brindara una extensa entrevista televisiva al programa «Sin Freno» de Canal 12 de Misiones, en la que relató una presunta confesión de su exdefendida sobre un siniestro vial fatal y el posterior ocultamiento del cuerpo de Loan Danilo Peña.

Qué declaró José Codazzi en televisión sobre el caso Loan y Laudelina Peña

Durante su participación en el programa periodístico Sin Freno, José Fernández Codazzi reconstruyó las conversaciones que habría mantenido con Laudelina Peña antes de su primera declaración ante la Justicia provincial en junio 2024.

Según el relato televisivo del abogado, la hipótesis del extravío en el monte quedaría descartada frente a una secuencia planificada de encubrimiento:

La tesis del atropellamiento : el letrado sostuvo que su exclienta le relató que Loan Danilo Peña fue embestido por la camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava .

: el letrado sostuvo que su exclienta le relató que fue embestido por la camioneta perteneciente al matrimonio integrado por . El presunto destino del menor : de acuerdo con sus dichos al aire, Laudelina Peña le habría asegurado que el cuerpo del niño fue arrojado en una laguna situada en inmediaciones de una casa quinta vinculada a Jorge Bertón, hijo de Caillava , señalando que en ese sector no se realizaron rastrillajes adecuados .

: de acuerdo con sus dichos al aire, le habría asegurado que el situada en inmediaciones de una vinculada a , señalando que en ese sector . La maniobra con el botín y el pacto de silencio: José Fernández Codazzi afirmó además que la mujer admitió haber plantado la zapatilla del niño en el barro siguiendo directivas de María Victoria Caillava, y atribuyó el silencio de parte del entorno familiar a intereses inmobiliarios sobre el campo de la abuela Catalina y a las aspiraciones políticas que Caillava mantenía en 9 de Julio.

Cómo impacta la citación de José Codazzi en el juicio oral por el caso Loan

La convocatoria judicial al exdefensor de Laudelina Peña para el próximo jueves fue impulsada tras un pedido del abogado Rodolfo Baqué, defensor de una de las imputadas de la Fundación Dupuy, al que adhirieron tanto la defensa del excomisario Walter Maciel como la actual abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, quien revirtió su postura inicial de desistir del testimonio.

Desde el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, buscaron encuadrar el alcance jurídico de estas revelaciones. En contacto con la prensa, el fiscal general Carlos Schaefer recordó que José Fernández Codazzi no es un testigo presencial de los hechos y que toda su versión proviene de los dichos de una imputada que posteriormente se retractó de aquella declaración.

En el plano procesal, probar la teoría del accidente modificaría la calificación legal del expediente, desplazando la figura de sustracción y ocultamiento de menor hacia un eventual homicidio culposo y encubrimiento.