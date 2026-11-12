Caso Micaela García: piden prisión perpetua para Néstor Pavón por su participación en el femicidio

El femicidio de Micaela García que marcó la memoria del país está en plena etapa de juicio. En la última audiencia, la Fiscalía a cargo del caso pidió que Néstor Pavón, uno de los principales acusados, sea condenado a prisión perpetua como coautor del hecho.

Femicidio de Micaela García: la solicitud de Fiscalía

El planteo fue realizado por el fiscal Gamal Taleb durante los alegatos finales en Gualeguay, tras concluir la etapa de incorporación de pruebas en el juicio por el femicidio de Micaela García.

Según la acusación, Pavón y Sebastián Wagner conformaron una “díada” criminal la madrugada del 1 de abril de 2017: mientras el primero ejerció un rol de conducción, Wagner -ya condenado a prisión perpetua por el crimen- fue el ejecutor material de sus órdenes.

En su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló que ambos interceptaron a la joven por la fuerza, la subieron a un Renault 18 Break y la trasladaron hasta una zona rural de chacras, alejada del casco urbano. Finalmente, el tribunal dará a conocer el veredicto el próximo lunes 30 de noviembre a las 8.