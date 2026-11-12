Centauri Minerals se expande con trabajos de exploración en Jujuy y Catamarca

Centauri Minerals amplió sus trabajos de exploración en el norte argentino con avances en tres proyectos en Jujuy y Catamarca. La compañía minera completó los estudios geofísicos en Aguas Calientes, inició las gestiones para reactivar Frontera y realizó una primera evaluación de campo en Catua.

Mientras tanto, desde la empresa señalaron que mantienen como «máxima prioridad» su campaña de perforación en Río Grande, en Salta.

Las iniciativas forman parte de una cartera de aproximadamente 40.000 hectáreas distribuidas entre las tres provincias. En el caso de las medidas que se impulsan en Jujuy y Catamarca, el objetivo es identificar nuevos sectores con potencial mineral y definir futuros objetivos de perforación.

Finalizan estudios en Aguas Calientes

En Jujuy, Centauri finalizó durante octubre un programa de estudios geofísicos en Aguas Calientes, un proyecto de oro y plata ubicado a unos 35 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. Los trabajos se concentraron en el sector Silon, donde se reconoce una zona con aproximadamente seis kilómetros de bloques de roca mineralizados en superficie.

El relevamiento combinó métodos de magnetotelúrica de audiofrecuencia de fuente natural (NS-AMT), polarización inducida (IP) y resistividad. El primer método permite investigar la distribución de la resistividad desde niveles cercanos a la superficie hasta unos 800 metros de profundidad, mientras que el estudio IP alcanza una profundidad estimada de 500 metros.

Con los datos obtenidos, el equipo técnico trabaja en la interpretación de los resultados y en la identificación de objetivos para una posible campaña de perforación durante 2027.

Buscan reactivar la exploración en Frontera

En Catamarca, Centauri comenzó el proceso para retomar las actividades exploratorias en Frontera, un proyecto de plata y oro ubicado cerca del límite internacional con Chile. En octubre, representantes de la empresa se reunieron con el ministro de Minería provincial para presentar la compañía y avanzar en una relación de trabajo con el Gobierno.

La firma también prepara una actualización de la documentación ambiental para adecuarla al programa de exploración previsto. La presentación ante las autoridades está proyectada para el cuarto trimestre de 2026.

Los primeros trabajos en Catua

El tercer frente de trabajo está en Catua, también en Jujuy, donde el nuevo equipo de exploración realizó su primera visita de campo para revisar trincheras y afloramientos.

La mineralización observada incluye recubrimientos de cobre sobre fragmentos de roca y distintos óxidos, entre ellos malaquita, azurita y crisocola, presentes en conglomerados y brechas sedimentarias. La empresa indicó que hasta el momento no identificó sulfuros de cobre hipógenos en las unidades mineralizadas descriptas.

Centauri considera que el cobre podría tener un origen exótico, transportado por fluidos de baja temperatura, o corresponder a un estilo de mineralización sedimentaria conocido como red bed. El proyecto permanece en una etapa temprana de exploración y la compañía continúa revisando la información geológica para evaluar su potencial.

En materia ambiental, la empresa informó que durante septiembre realizó monitoreos participativos en Aguas Calientes y Catua. La renovación de los informes de impacto ambiental de ambos proyectos se encuentra en trámite.

Cuales son los trabajos de la compañía en su proyecto más importante

Como parte de la expansión de sus actividades en Argentina, Centauri incorporó durante el tercer y cuarto trimestre de 2026 a dos geólogos de exploración radicados en Salta. Las nuevas incorporaciones apuntan a respaldar la campaña de perforación en Río Grande y la generación de objetivos en el resto de la cartera.

Río Grande, proyecto de oro y cobre en Salta, constituye la actual prioridad inmediata de la compañía. En octubre, Centauri había anunciado el inicio de su primera campaña de perforación desde 2013.

La empresa surgió de la escisión de activos de Aldebaran Resources y concentra su estrategia en la exploración del norte argentino. Con los nuevos trabajos en Jujuy y Catamarca, busca avanzar en proyectos de etapas iniciales mientras desarrolla la campaña de sondajes en Salta.