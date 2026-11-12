Eva De Dominici, Pampita y Laurita Fernandez dan cátedra de estilo con el Black & White

Hay combinaciones que nunca pasan de moda y el blanco y negro es una de ellas. Atemporal, versátil y sofisticado, este dúo cromático fue uno de los grandes protagonistas de una nueva cita con la moda en Buenos Aires. La sastrería, las prendas de inspiración rockera y los accesorios con identidad propia marcaron distintas maneras de interpretarlo, desde conjuntos de líneas clásicas hasta propuestas con detalles más audaces.

La ocasión fue la apertura de la primera boutique de Karl Lagerfeld en Argentina, en Unicenter Shopping. Para celebrarlo, la firma organizó un evento con una ambientación inspirada en From Paris With Love, su campaña más reciente. Entre una alfombra rosa, juegos de luces e instalaciones interactivas, también hubo referencias al universo del diseñador alemán y a Choupette, su icónica gata.

Sastrería, plisados y contrastes

La impronta parisina se hizo presente en los estilismos de Eva de Dominici y Carolina “Pampita” Ardohain, que eligieron versiones diferentes de esta combinación. Eva llevó un traje negro de saco entallado y pantalón recto, acompañado por una blusa blanca con un gran lazo al cuello. Una mini cartera rígida blanca completó el conjunto y reforzó el contraste.

Pampita, en cambio, apostó por una mezcla de inspiración rock chic: campera negra de efecto cuero, remera blanca básica y falda midi plisada. El detalle distintivo estuvo en la inscripción Karl estampada sobre el ruedo, junto con los minibolsos que sumaron referencias directas al universo de la marca.

Los plisados y las estampas gráficas también tuvieron su lugar en el look de Laurita Fernández. Eligió una remera negra con una ilustración de Karl Lagerfeld y Choupette, que combinó con una minifalda plisada en blanco y negro. El cinturón de hebilla metálica, las medias translúcidas con diseño floral y las botas negras de punta afinada reforzaron el espíritu rockero de la propuesta.

En una versión más minimalista, Monna Antonópulos llevó una blusa negra con lazo en el cuello y una capa corta con vivos blancos y detalles gráficos de la firma. La combinó con un pantalón blanco de tiro alto y piernas anchas, una fórmula que jugó con los volúmenes y mantuvo el equilibrio entre ambas tonalidades.

Así, el blanco y negro volvió a demostrar su capacidad para reinventarse. Entre prendas clásicas, detalles gráficos, texturas y accesorios protagonistas, la combinación encontró distintas expresiones y reafirmó su lugar como uno de los grandes clásicos del guardarropa.