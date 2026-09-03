Caso Silvina Luna: la junta médica confirmó que sufrió daños renales por el producto que le inyectó Aníbal Lotocki

En el marco de la causa que investiga la muerte de la actriz Silvina Luna, en las últimas horas los integrantes de la Junta Médica confirmaron que los productos inyectados por Aníbal Lotocki dañaron sus riñones. De todas maneras, los peritos forenses aclararon que el dictamen no formuló una imputación directa de responsabilidad penal contra el profesional.

Para la confección del documento, los peritos forenses sumaron investigaciones científicas publicadas entre 2014 y 2025. Según el informe oficial, los especialistas constataron la relación directa entre el polimetilmetacrilato, la formación de granulomas, el aumento de calcio en sangre y el posterior deterioro en la función renal.

Los detalles del dictamen pericial sobre los procedimientos de Aníbal Lotocki

En la presentación judicial sobre el caso Silvina Luna, los especialistas advirtieron la ausencia de documentación previa. Al respecto indicaron: «No obran en autos las constancias médicas del seguimiento realizado por el Dr. Aníbal Lotocki en base a las intervenciones llevadas a cabo».

También el documento analizó la factibilidad de realizar operaciones de extracción del material estético. Los especialistas aclararon que este tipo de intervenciones reconstructivas no garantizan la remoción completa del producto y pueden generar secuelas severas en los pacientes.

Puntualmente, el análisis clínico detectó la aparición de granulomas en el año 2013 mediante estudios de laboratorio. Esas evaluaciones registraron parámetros alterados de calcio en sangre y un progresivo compromiso en el funcionamiento de los riñones.

La autopsia realizada en el Hospital Italiano de Buenos Aires constató la presencia de lesiones en glúteos, muslos y rodillas. El perfil bioquímico de la paciente presentó mecanismos de producción extrarrenal de calcitriol compatibles con procesos granulomatosos.

Las evidencias científicas que ratifican el cuadro clínico de la modelo

Los integrantes de la junta médica forense incorporaron antecedentes científicos de investigadores que documentaron cuadros similares. Entre las investigaciones citadas figura una serie de 12 pacientes publicada por Lanhez en julio de 2025.

Esa investigación registró elevación de calcitriol en el 91,6% de los casos analizados y un alto índice de complicaciones renales.

La documentación pericial fue incorporada a los expedientes de la Justicia nacional para evaluar los antecedentes. Las actuaciones continúan tramitándose en la sede judicial correspondiente según las normativas vigentes.