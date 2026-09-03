El abogado de los padres de Tini negó una estafa: “Alejandro es honesto”

El abogado Agustín Rodríguez, que habitualmente representa a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, se refirió al conflicto con la cantante Tini y sostuvo que no existe “ninguna causa” en contra del padre de la joven, al tiempo que lo calificó como un “tipo sumamente honesto”, que siempre “veló por los intereses de su hija”.

El padre de Tini, bajo la lupa: su abogado salió a defenderlo

El letrado trabaja en representación de los padres de la artista desde “hace años” y sostuvo: “Participo como abogado solamente cuando existe alguna causa; acá no hay ninguna, sino un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro”.

Además, Rodríguez afirmó que el productor “brindó” todo lo que le fue solicitado: el conflicto tomó mayor relevancia por una auditoría impulsada por la propia Martina sobre sus bienes y cuentas económicas, así como empresas vinculadas a sus ingresos, que eran manejados, mayormente, por su padre.

“Conozco a Alejandro desde hace más de 15 años, así como a toda la familia. Él siempre veló por los intereses de su hija; es un tipo absolutamente honesto. En lo personal, como su amigo, me dan mucha bronca las cosas que se dicen en forma afirmativa”, añadió el abogado.

Al respecto, profundizó y citó sobre los dichos que se le endilgan mediáticamente a Alejandro: “Se dijo que estafó y le robó a su hija. En el corto plazo va a quedar dilucidado. Después, lo voy a asesorar como letrado para realizar las acciones correspondientes porque no sé qué interés público puede tener o periodístico, que si la mamá de Tini Stoessel se compró un enjuague bucal”.

“Me parece que está fuera de toda razonabilidad lo que algunos periodistas hacen con la familia. No hay causa ni nada por lo que los padres tengan por qué preocuparse”, cerró.

NA