Causa AFA: de las bolsas de consorcio a la flota de blindados, la curiosa logística de Sur Finanzas 

Los camiones de caudales que la Justicia le incautó días atrás a la empresa Sur Finanzas. (Foto: gentileza)

La investigación sobre la ruta del dinero que vincula a la cúpula de la AFA con la empresa Sur Finanzas sumó detalles dignos de una serie policial. Tras el secuestro de una flota de camiones de caudales, nuevos testimonios revelaron cómo operaba la logística de traslado de efectivo antes de la «profesionalización» de la firma.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Justicia detectó un cambio abrupto en la modalidad de transporte de valores de la empresa de Ariel Vallejo, investigada por presunto lavado de activos en maniobras que involucrarían a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.

La etapa «bolsas de consorcio»

Antes de adquirir los imponentes vehículos blindados, el movimiento de dinero entre las sucursales y la casa central en Adrogué se realizaba con una informalidad absoluta.

«El dinero se llevaba a través de bolsos, valijas y hasta en bolsas de consorcio a las que se les ponía cinta de embalar gruesa», detalló una fuente de la investigación.

La operatoria, según los testimonios, tenía características temerarias:

Transporte: se usaban autos particulares.

se usaban autos particulares. Custodia: la plata la buscaban «policías de civil contratados o personas especializadas en seguridad».

la plata la buscaban «policías de civil contratados o personas especializadas en seguridad». Coordinación: todo era manejado por un supuesto familiar del titular de la firma, Ariel Vallejo.

La ostentación de los blindados

El salto patrimonial quedó en evidencia cuando Vallejo decidió comprar su propia flota. Lejos de mantener un perfil bajo, el empresario hacía gala de sus nuevas adquisiciones. «Cada vez que compraba un camión de caudales subía la foto a su estado de WhatsApp para que todos los empleados los vieran», relató una trabajadora de la empresa.

Además de los vehículos, los testimonios apuntan a eventos solidarios y fiestas para empleados en un boliche llamado «Cluster Bar», que los trabajadores señalaban como propiedad del mismo Vallejo.

Qué se incautó en los allanamientos

La semana pasada, la Policía Federal ejecutó una serie de operativos en sucursales de Adrogué, Monte Grande, Esteban Echeverría, Capital Federal, Ramos Mejía, Ezeiza y Banfield. El resultado del secuestro patrimonial confirma el poderío económico de la financiera bajo la lupa: