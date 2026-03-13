Causa AFA: la Justicia autorizó al “Chiqui” Tapia a viajar para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana

La Justicia autorizó al “Chiqui” Tapia a viajar para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, podrá viajar al exterior del país. La decisión fue confirmada por la Justicia y llega luego de que prestara declaración en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

«Chiqui» Tapia fue autorizado a salir de país

Según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico, Tapia podrá viajar a Paraguay, país donde se llevará a cabo el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana.

El jueves, luego de su indagatoria, el titular de la AFA había asegurado que la asociación actuó «en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado». También ante los medios, expresó: «Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia».

Más tarde en sus redes sociales, Tapia planteó: «Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución».

El dirigente sostuvo que «todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró», y concluyó: «Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial».

Si bien la causa aún se mantiene abierta, la Justicia tomó la decisión de que el representante de Futbol argentino pueda viajar y participar del próximo sorteo que se realizará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de Asunción

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.