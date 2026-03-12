Causa AFA: así llegó Claudio «Chiqui» Tapia a declarar por el presunto desvío millonario de fondos

El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, realizará este jueves su declaración por la investigación que afronta la tesorería de la entidad.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino. En el expediente, que también alcanza a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero y «mano derecha» de Tapia, Pablo Toviggino.

Tapia llegó al lugar escoltado por guardaespaldas y decenas de periodistas, se espera que el juicio tome lugar a las 12 hs.

Llegada de Tapia al juicio (Foto: Clarín Fotografía)

La indagatoria será ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la investigación judicial. El acto está señalado por el riesgo que conlleva investigar a un presidente de una asociación de fútbol a pocos meses del Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Causa AFA: qué se investiga

El dirigente asistirá al Fuero Penal Económico, citado por la supuesta desviación de fondos valorado por 19.300 millones de pesos. Las mismas se habrían efectuado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El contexto legal y comprometedor que atraviesan los principales cargos del fútbol argentino generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político. Tapia denunció persecución e intenciones privadas en su contra.

La defensa del «Chiqui» había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.

Chiqui Tapia junto a Pablo Toviggino.

Las acciones que tomó Tapia y Toviggino ante sus causas

Como medida de reclamo, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA (incluyendo Lifune y Liga Confluencia), donde no se disputó ningún partido por cuatro días en señal de protesta.

La decisión fue polémica en muchos aspectos, ya que pocas veces en el pasado el fútbol se vio detenido por causas internas y judiciales. Desde AFA consideraron a la investigación como una iniciativa de carácter político impulsada por la gestión de Javier Milei por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas).