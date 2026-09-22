Causa Andis: ratifican el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo por la causa que investiga presuntos sobornos y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El tribunal, integrado por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, también ratificó los procesamientos de otros 18 acusados.

Andis: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo

Según detalló Infobae, en su resolución, los magistrados consideraron acreditada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares” y señalaron que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” para la adquisición de medicamentos de alto costo.

Spagnuolo había sido designado al frente de Andis en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei y renunció en agosto de 2025, luego de la difusión de audios en los que se refería a un supuesto esquema de “retornos” entre laboratorios y funcionarios. La Justicia realiza ahora un peritaje para determinar la autenticidad de esas grabaciones.

Los procesamientos habían sido dictados por el entonces juez Sebastián Casanello. Entre los acusados figura también Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, a quien le secuestraron casi 700.000 dólares. Según declaró, gran parte del dinero pertenecía a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado.

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