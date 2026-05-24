Nuevos chats revelan coimas del 20% en la causa Andis: las pruebas que confirma el circuito de retornos millonarios

La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó pruebas que exponen el engranaje delictivo desde adentro. La Justicia federal detectó una coincidencia exacta entre los pagos millonarios que el organismo liberaba a las ortopedias y las anotaciones de Miguel Ángel Calvete, señalado como el lobista clave del esquema.

Según la investigación del fiscal Franco Picardi, a la que accedió La Nación, los intermediarios se quedaban con una quinta parte (el 20%) del dinero público destinado a insumos de los beneficiarios.

El expediente, en manos del juez Ariel Lijo, avanzó sobre los mensajes explícitos que intercambiaban funcionarios y la red de proveedores para coordinar los «retornos», en un sistema de compras paralelo que funcionaba fuera del portal oficial Compr.Ar.

Los chats del 20%: las pruebas que complican a los implicados en la causa Andis

La triangulación de fondos quedó expuesta mediante el cruce de fechas y montos entre los certificados de pago oficiales del Estado y los teléfonos secuestrados por la Justicia:

El caso Artrobone: el 30 de junio de 2025, ANDIS pagó dos certificados a Artrobone Ortopedia S.A. por $17 millones y $16 millones . Ocho días después, la dueña de la firma le envió a Miguel Ángel Calvete una tabla con esas cifras idénticas y un desglose que decía: “Miguel $6.600.000″. El monto equivale exactamente al 20% del total cobrado .

el 30 de junio de 2025, ANDIS pagó dos certificados a Artrobone Ortopedia S.A. por y . Ocho días después, la dueña de la firma le envió a una tabla con esas cifras idénticas y un desglose que decía: “Miguel $6.600.000″. El monto equivale exactamente al . Las «ofrendas» de ANDIS: el 24 de julio de 2025, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini , le envió a Calvete un mensaje explícito: “Sus ofrendas de esta semana” . El texto adjuntaba una lista de 10 contratistas que ese mismo día cobraron del Estado la suma exacta de $2.021 millones .

el 24 de julio de 2025, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, , le envió a Calvete un mensaje explícito: . El texto adjuntaba una lista de 10 contratistas que ese mismo día cobraron del Estado la suma exacta de . «Miguel 20%»: en el celular del lobista se encontró una foto enviada por su pareja, Guadalupe Muñoz, con una tabla de compras de sillas de ruedas a la firma Expo Trauma S.A. por $115 millones. Abajo, una anotación liquidaba el retorno: “Miguel 20%: $23.000.000”.

Camas fantasma: el circuito para blanquear el dinero de las coimas

Para la Justicia, las coimas no se pagaban en efectivo de manera directa, sino que se utilizaban empresas del propio Calvete para emitir facturas falsas a las ortopedias beneficiadas, simulando operaciones comerciales que nunca existieron.

El fiscal Picardi detectó que la firma Indecomm (de la cual Calvete era socio) le facturaba sumas millonarias a Ortopedia Bernat —la empresa acusada de vender un andador con un sobreprecio del 4.239%— bajo el concepto de «Camas ortopédicas reacondicionadas».

La investigación judicial confirmó que no existió documentación respaldatoria ni rastro alguno de esas camas. «La facturación se utilizó como instrumento para canalizar transferencias de dinero entre los integrantes de la organización ilícita bajo una apariencia formal de legalidad», acusó el fiscal.

El avance de la causa judicial, que ya mantiene 49 personas llamadas a indagatoria, generó distintas reacciones y estrategias legales entre los acusados:

Diego Spagnuolo (Ex titular de ANDIS): su abogado, Mauricio D’Alessandro, negó cualquier implicancia. Afirmó que Spagnuolo «no conocía a los proveedores, no manejaba las claves de las licitaciones» y que no existe la responsabilidad penal objetiva si sus empleados cometieron delitos a sus espaldas.

su abogado, Mauricio D’Alessandro, negó cualquier implicancia. Afirmó que Spagnuolo «no conocía a los proveedores, no manejaba las claves de las licitaciones» y que no existe la responsabilidad penal objetiva si sus empleados cometieron delitos a sus espaldas. Miguel Ángel Calvete (Lobista): se negó a responder preguntas ante el juez. Su defensa técnica apostó a pedir la nulidad de los 16 allanamientos y aguarda el resultado del peritaje tecnológico sobre los audios filtrados.

se negó a responder preguntas ante el juez. Su defensa técnica apostó a pedir la y aguarda el resultado del peritaje tecnológico sobre los audios filtrados. Prolite Orthopedics (Proveedor): Christian Sagués, representante de la firma que facturó $159 millones a la empresa de Calvete, reconoció el vínculo con el lobista pero adujo que le pagaban «comisiones documentadas» por tareas de gestoría y seguimiento de cobros, desconociendo sus lazos con los funcionarios.

Direcciones fantasma y el hermetismo empresario en la causa Andis

El ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, intentó auditar los domicilios operativos de las empresas más beneficiadas por el sistema informático de compras de la agencia (Siipfis). Al buscar las instalaciones de la firma Expo Trauma S.A. en la calle Héroes de Malvinas al 422, en la localidad de Haedo, los inspectores se encontraron con que la altura declarada no existe.

Por su parte, las sedes comerciales de otras firmas involucradas como Artrobone optaron por cerrar sus puertas al público y limitar su actividad comercial interna, respondiendo a las consultas periodísticas únicamente con evasivas o afirmando que solo operan para recibir correspondencia legal.

Con información de La Nación.