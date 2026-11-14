Causa $LIBRA: dos vías judiciales buscan reactivar la investigación

La investigación por la presunta criptoestafa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros imputados, todavía tiene dos vías judiciales para intentar revertir su cierre y avanzar con nuevas medidas de prueba.

La causa $LIBRA tiene dos caminos judiciales para reactivar la investigación

Según detalló Noticias Argentinas, una de ellas es el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que busca asumir el ejercicio de la acción penal luego de que el fiscal Eduardo Taiano impulsara el cierre del expediente. La otra es el reclamo de cinco inversores damnificados que fueron apartados como querellantes y obtuvieron un aval de la Cámara Federal de Casación Penal para revisar esa decisión.

El pasado 29 de octubre, la fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por Sergio Rodríguez, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 en el que cuestionó las conclusiones de Taiano sobre el sobreseimiento de los once imputados.

Para la PIA, el cierre fue “prematuro”, porque la investigación no está agotada. El organismo consideró necesario profundizar las pruebas mediante peritajes de dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y seguimiento de las operaciones con la criptomoneda. También advirtió sobre indicios de una posible “concertación defraudatoria”.

Taiano rechazó esos argumentos en un escrito del 11 de noviembre y calificó las conclusiones de Rodríguez como “desacertadas”. Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver si habilita la intervención de la PIA. Si la rechaza, la Cámara Federal podrá revisar la decisión por la apelación subsidiaria presentada.

En paralelo, cinco inversores y dos damnificados bielorrusos esperan que se revise su exclusión como querellantes. El aval de Casación, otorgado el 4 de noviembre, no implica su reincorporación automática.