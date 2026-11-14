Neuquén Emprende continúa este sábado con shows al aire libre: los horarios de la feria en el Jaime de Nevares

La feria Neuquén Emprende tuvo su primera jornada este viernes en el parque Jaime de Nevares, con una atractiva propuesta al aire libre que reunió a emprendedores, puestos gastronómicos y vecinos. Este sábado será el turno de la segunda fecha, con música en vivo, espectáculos infantiles y actividades para disfrutar en familia.

La edición de noviembre cuenta con más de 170 emprendedores, 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. La propuesta continuará este sábado 14, también de 16 a 23, con entrada libre y gratuita en el parque Jaime de Nevares.

Neuquén Emprende: horarios y bandas que tocarán este sábado 14 de noviembre

La segunda jornada tendrá una programación de shows en vivo para distintas edades. La Municipalidad confirmó cuatro presentaciones, que comenzarán a las 18 y se extenderán durante la noche.

18.00 – Circo Triciclo: espectáculo infantil.

espectáculo infantil. 19.00 – Las Monas.

20.00 – Influjo Estelar.

21.00 – Lucio Olarte, de Talentitos del Oeste.

Foto: Cecilia Maletti.

La feria funcionará con entrada libre y gratuita. Los vecinos podrán recorrer los puestos de artesanías, acceder a distintas propuestas gastronómicas y disfrutar de los espectáculos programados para el cierre de la jornada.

Cómo estará el clima en Neuquén este sábado para disfrutar de la feria al aire libre

El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una jornada soleada y con temperaturas cálidas en Neuquén capital. Según el sitio Meteored, la máxima llegará a los 30°C, con una mínima de 13°C.

Hacia la tarde, se esperan algunas nubes, con temperaturas cercanas a los 28°C. El viento soplará desde el este, con velocidades de entre 19 y 40 km/h.

Para la noche se prevén alrededor de 23°C y cielo parcialmente despejado, sin precipitaciones previstas para la jornada. Las condiciones acompañarán las actividades al aire libre y los espectáculos.