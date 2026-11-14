Cooperativas se reúnen en Bariloche: “Somos fundamentales en la economía de Río Negro”

Martín Vesprini, subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro; Alejandro Pozas, presidente de Fecorn y de la CEB, y el ministro Juan Pablo Muena dieron la bienvenida en los congresos de cooperativismo que se desarrollan en Bariloche.

El cooperativismo de Río Negro, integrado por más de 400 entidades de servicios, trabajo y ganadería, se reúne este sábado en Bariloche para poner en agenda la actualidad y ver los desafíos a futuro, en una provincia donde “se vive el mejor momento del movimiento cooperativo”, según definió Alejandro Pozas, presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro y de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, la entidad más grande de la provincia.

El encuentro reunió a unas 200 personas llegadas de toda la provincia, que se acreditaron para participar de charlas y talleres en las que se busca debatir acerca de los desafíos y las oportunidades del cooperativismo como motor del desarrollo productivo y social.

Pozas, como anfitrión dio la bienvenida, junto al ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y Martín Vesprini, subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro. En el auditorio estaban presentes además de los integrantes de cooperativas de toda la provincia, el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, y los legisladores Carlos Valeri y Martina Lacour, además de los concejales locales Laura Totonelli y Lucas Pérez. No asistió, por problemas de agenda, el intendente Walter Cortés.

El encuentro tiene dos fechas importantes: el 37° Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro (Fecorn) y del 56° Congreso Provincial de Cooperativas de Río Negro.

Auditorio colmado en el arranque de dos congresos vinculados al cooperativismo de Río Negro.

«Detrás de cada cooperativa hay un gran esfuerzo»

“Hay muchísimas experiencias y detrás de cada cooperativa realmente hay un gran esfuerzo de cada uno de ellos tratando de fortalecer el cooperativismo y de forma directa impactar sobre la comunidad”, destacó Pozas quien resaltó la cantidad de entidades que tiene la provincia, con más de 400, y valoró: “Somos un modelo de generación y desarrollo. Somos fundamentales en la economía de una provincia como Río Negro”.

El dirigente consideró que “estamos en el mejor de los momentos para diseñar lo que se viene en el movimiento cooperativo de Río Negro” y destacó la tarea que lleva adelante la cooperativa ganadera de la Línea Sur, Coopetel en El Bolsón y las entidades que administran el estacionamiento medido en Bariloche, entre otras.

El ministro Muena también puso en valor el cooperativismo ante un auditorio atento: “Cuando hablamos de cooperativas hablamos de solidaridad, de trabajo y sobre todo de comunidad”, dijo.

Vesprini destacó además la importancia de los congresos como los que hoy se realizan en Bariloche, en la sede del colegio Fasta, porque en estos ámbitos han surgido debates e ideas que luego se pudieron traducir en leyes y capacitaciones para fortalecer y profesionalizar el sector.

Auditorio colmado en el arranque de dos congresos vinculados al cooperativismo de Río Negro.

Un momento particular tuvo en la presentación de los congresos, la mención de la futura creación de la primera universidad cooperativa de Argentina, que fue aplaudida con énfasis por el auditorio colmado.

Antes del arranque se recibió también un mensaje grabado del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Marcelo Collomb, quien dijo que las cooperativas transitan caminos paralelos a las entidades con fines de lucro y que el sector beneficia a más de 8 millones de personas en el país.

En la jornada se desarrollan disertaciones de referentes de entidades nacionales del cooperativismo, entre ellas Cooperar, Fecoes, FACE y Fecootra; y también la mesa de debate denominda: “El cooperativismo protagonista de la transformación de la matriz productiva y energética de Río Negro”, con representantes del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia.



