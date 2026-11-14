Choele Choel: Río Negro prevé retomar la obra de la rotonda en 2027

El Gobierno de Río Negro anunció que avanzará con la recuperación de la rotonda de acceso a Choele Choel, una obra vial que quedó paralizada tras el retiro del financiamiento nacional. La Provincia y el Municipio trabajan junto a Vialidad Rionegrina para concretar el traspaso del proyecto y permitir que los trabajos se reanuden durante los primeros meses de 2027.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Diego Ramello abordaron la situación de la obra durante un encuentro de trabajo realizado este viernes. Según lo anunciado, el acuerdo para transferir los trabajos se firmaría antes de finalizar el año. Una vez cumplido ese paso administrativo, se buscará avanzar con la reactivación del proyecto y se espera que los trabajos puedan comenzar a principios del próximo año.

La intervención corresponde a la rotonda que conecta las rutas nacionales 22 y 250, un punto estratégico para la circulación vehicular y la conexión entre distintas localidades del Valle Medio. Su finalización es un reclamo de la comunidad, tanto por el movimiento de tránsito como por las condiciones de seguridad vial en ese sector.

Weretilneck y Ramello se reunieron este viernes en el despacho del gobernador.

La rotonda había quedado inconclusa luego de la interrupción de los trabajos que estaban bajo la órbita del Gobierno Nacional. En julio de este año, Weretilneck había anunciado que la Provincia asumiría la responsabilidad de terminarla y comenzaría las gestiones para hacerse cargo del contrato vigente.

En ese momento, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó a RÍO NEGRO que el proyecto tenía un avance cercano al 60%. También detalló que todavía restaban tareas importantes, entre ellas la carpeta asfáltica definitiva, la construcción de cordones, la iluminación y la señalización.

La transferencia del contrato requiere un acuerdo entre Nación y Provincia, además de una reorganización administrativa para garantizar la continuidad de los trabajos. La empresa Equimac, que tenía a su cargo la ejecución, había manifestado su disposición a terminar la obra si Río Negro asumía el proyecto.

En septiembre, la finalización de la rotonda volvió a formar parte de la agenda de obras provinciales, durante una reunión entre Echarren y Ramello. Ahora, el nuevo anuncio establece un horizonte para concretar el traspaso y comenzar a trabajar durante 2027.

Mas anuncios y obras para Choele Choel

En la reunión entre gobernador e intendente, repasaron otros proyectos de infraestructura que se ejecutarán en la ciudad. Uno de los principales anuncios fue la finalización de la pavimentación de la avenida San Martín, en el sector de Villa Unión Sur. Se trata de una intervención que busca mejorar la circulación y la conectividad dentro de ese barrio. Para completar los trabajos, el Municipio aportará recursos provenientes de la venta y subasta de terrenos municipales, mientras que el Gobierno provincial garantizará el financiamiento restante.

Otro de los proyectos previstos es la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Las Bardas. La iniciativa apunta a ampliar la infraestructura sanitaria de la localidad y acercar los servicios de atención médica a los vecinos de ese sector. Según lo anunciado, la obra está prevista para 2027.

Por otra parte, Weretilneck confirmó que la futura Ciudad Judicial del Valle Medio será incorporada al presupuesto provincial. El proyecto busca concentrar las dependencias judiciales de la región en un mismo espacio y mejorar las condiciones de atención y funcionamiento del servicio de Justicia.