Encontraron muerto a un hombre en un cañadón de San Martín de los Andes: cuál es la principal hipótesis

Encontraron a un hombre muerto en un cañadón de San Martín de los Andes.

Un hombre fue hallado muerto en una zona conocida entre turistas y locales de San Martín de los Andes. Según confirmaron fuentes oficiales, el cuerpo fue localizado el viernes en un sector de cañadón.

Si bien las primeras pericias descartaron signos de criminalidad en el lugar, las autoridades de Neuquén a cargo de la investigación informaron que ya se ordenó la autopsia correspondiente para esclarecer las causas del fallecimiento.

Muerte en San Martín de los Andes: la principal hipótesis y qué se sabe del hombre

El episodio se registró el viernes 13 de noviembre, cerca de las 16, en el sector conocido como «La Islita», ubicado a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de San Martín de los Andes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario inspector Félix Gómez explicó que la Policía tomó conocimiento del hecho tras recibir el aviso de un vecino que aseguró haber hallado a «una persona desvanecida».

Cuando los efectivos llegaron, constataron que se trataba de un hombre tendido en un cañadón que, si bien no presenta una pendiente pronunciada, tiene una gran cantidad de rocas. Al acercarse para asistirlo, comprobaron que ya no tenía signos vitales y presentaba algunas manchas de sangre.

El comisario indicó que se ordenó la realización de una autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte. No obstante, adelantó que el equipo de Criminalística, a cargo de las primeras pericias, maneja como principal hipótesis una caída accidental: se cree que el hombre habría perdido el equilibrio y como consecuencia, sufrió un golpe mortal en la cabeza al impactar contra las piedras.

Por último, Gómez confirmó que la víctima era residente de la localidad y no un turista.