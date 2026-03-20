Javier Milei en Tucumán: las frases más destacadas de su discurso en el Foro Económico del NOA

El presidente Javier Milei pasó por Tucumán y encabezó el cierre del Foro Económico del NOA (Fenoa). En un extenso discurso, cuestionó con dureza la gestión anterior, apuntó contra la oposición, defendió su plan económico y volvió a anunciar inflación cero para agosto.

El libertario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, y por el referente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán. La actividad se enmarcó en la estrategia de despliegue territorial que impulsa La Libertad Avanza con el objetivo de consolidar su presencia política y difundir su programa en distintas provincias.

Las frases más importantes del discurso de Javier Milei

El mandatario inició su discurso cerca de las 21 recordando a Adam Smith en el marco del reciente aniversario de la obra «Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones» y destacó la inspiración de las políticas del Gobierno en la obra del autor. Luego continuó su discurso ahondando sobre su gestión económica, el modelo de sociedad que persigue, críticas al socialismo, entre otros temas.

Sobre las ideas económicas, el mandatario expresó:

“La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del siglo XXI: genera aumentos de productividad enormes, como en su momento lo hizo la división del trabajo.”

“La división del trabajo permite que la producción crezca más que proporcionalmente, generando rendimientos crecientes y explicando el salto en la riqueza global.”

“La economía tiene sentido en la medida en que mejora la vida de la gente. De eso se trata: entender por qué algunos países crecen y otros quedan atrapados en la pobreza.”

Sobre el «trabajo, esfuerzo y crecimiento», comentó:

“Las sociedades tienen dos equilibrios posibles: uno de prosperidad y otro de miseria. Lo que define hacia dónde se va es el esfuerzo, la cultura del trabajo y el incentivo a producir.”

“Después de décadas fomentando la dependencia, el parasitismo y la falta de esfuerzo, el resultado natural era el estancamiento económico.”

“El trabajo es, en el fondo, ocio puesto a disposición del mercado, y su valoración es clave para generar riqueza.”

La crítica de Javier Milei a la izquierda y la “justicia social”

“La justicia social es una construcción que termina fomentando la envidia y justificando que unos vivan del esfuerzo de otros.”

“La izquierda propone un sistema donde, si trabajás, sos explotador; si no trabajás, sos víctima; y en el medio, el Estado se convierte en una herramienta de parasitismo.”

“Muchos discursos políticos se basan en hacerte sentir culpable para justificar que te saquen lo que generaste.”

El libertario también ofreció un diagnóstico sobre cómo estaba el país antes de su gobierno y aseguró:

“Argentina venía de 100 años de políticas que castigaron el trabajo y premiaron la dependencia, lo que nos llevaba hacia un modelo cada vez más empobrecido.”

“El cambio que estamos viendo no es mérito del gobierno, sino de los argentinos que decidieron salir de esa trampa y apostar por otra dirección.”

“El país estaba en una trayectoria que lo acercaba a modelos como Cuba o Venezuela, y eso fue lo que la sociedad decidió frenar.”

Sobre la inflación, el ajuste, la política económica liberal, el mercado y el Estado: