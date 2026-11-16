La defensa de Mauricio Novelli recusó a la jueza Ángela Ledesma para apartarla de la revisión del expediente en la Cámara Federal de Casación Penal. (Foto: gentileza)

La defensa de Mauricio Novelli, uno de los once sobreseídos en la causa $LIBRA, recusó a la jueza Ángela Ledesma para apartarla de la revisión del expediente en la Cámara Federal de Casación Penal. El planteo llega después de que la Sala II del tribunal, que integra la magistrada, admitiera por mayoría revisar los recursos de queja de querellantes que reclaman volver a ser parte de la causa.

Según informó Infobae, Novelli sostuvo que el vínculo de Ledesma con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) “compromete la garantía de imparcialidad judicial”, porque esa organización intentó ser parte en el expediente. El pedido deberán resolverlo los otros dos integrantes de la Sala II, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

Si Casación termina por habilitar a los querellantes, se abriría una vía para discutir el cierre del expediente e intentar reactivar la investigación. Hoy la causa está cerrada en primera instancia: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados, después de que el fiscal Eduardo Taiano dictaminara que no había elementos para sostener la existencia de un delito.

Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un escrito ante el juzgado en el que sostuvo que faltan pruebas para dar por concluida la investigación. Entre ellas, mencionó reconstruir el recorrido de los fondos y profundizar el análisis de comunicaciones y acuerdos comerciales.

Por qué la defensa de Novelli pide apartar a la jueza Ledesma de la causa $LIBRA

El abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, sostiene que Ledesma integra el Comité Consultivo del INECIP, que forma parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas organizaciones intentaron presentarse como querellantes y, aunque la Justicia rechazó ese pedido, siguieron impulsando la acusación.

Entre sus argumentos, el escrito cita una publicación del CIPCE del 7 de septiembre de 2026 titulada “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”. También señala que las dos entidades hicieron gestiones ante la PIA para que interviniera en los recursos presentados por las querellas.

Para la defensa, “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”. Por eso pidió que la magistrada quede fuera de la revisión.

Los antecedentes en los que Ledesma se apartó por su vínculo con INECIP y CIPCE

La defensa recordó dos casos en los que la propia jueza pidió no intervenir. En 2007, en la causa conocida como Masacre de Pompeya, Ledesma se excusó por la preocupación que el INECIP había manifestado sobre ese proceso, y los demás integrantes del tribunal aceptaron el pedido.

El segundo antecedente es de 2011, en la causa “López”, cuando solicitó su inhibición ante la pretensión del CIPCE de actuar como amigo del tribunal. Según el planteo, si esos vínculos justificaron su apartamiento entonces, también deberían justificarlo ahora, porque la actuación de las dos organizaciones en $LIBRA es más intensa.