A más de dos semanas de sellar su amor en una ceremonia reservada, Lali Espósito abrió las puertas de su intimidad y compartió en Instagram una serie de fotos inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el pasado 31 de octubre en San Telmo.

Entre postales emotivas y agradecimientos, la artista reveló una perlita «maradoniana» que se robó el protagonismo de la noche: mandó a hacer una torta gigante inspirada en la histórica boda de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

Para cumplir el capricho, la cantante recurrió al pastelero Damián Betular con una exigencia tan precisa como divertida. «Quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla», confesó Lali al mostrar el resultado final y blanquear que tomó como referencia el pastel nupcial del Diez.

El guiño cobró aún más sentido porque la propia Claudia Villafañe lideró la organización integral del evento, a quien la novia agradeció por seguir «exactamente nuestro deseo».

El homenaje a sus mamás y el show de Juliana Gattas en la pista

La secuencia de imágenes en redes sociales comenzó con el ingreso a la ceremonia en San Telmo, musicalizado con el clásico «Necesito tu amor» de Charly García. Sin embargo, el primer mensaje estuvo reservado para las mujeres más importantes de la pareja: su mamá, Majo Riera, y su suegra, Marcela Amado.

«¡Primero a las más importantes! Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. ¡Estaban hechas unas diosas!», escribió Lali junto a una postal de ambas muy sonrientes.

La intimidad de la fiesta también dejó ver uno de los picos de euforia en la pista, cuando Juliana Gattas —su compañera en el proyecto BOM y voz de Miranda!— tomó el micrófono para brindar un show en vivo frente a los invitados.

Quién diseñó el vestido y quién se quedó con el ramo

Além de los momentos familiares, la artista destacó al equipo de confianza que trabajó detrás de su estética y reveló quién protagonizó uno de los rituales clásicos de la noche:

El vestido de novia: el diseñador Justo Ocampo creó el diseño exclusivo que lució Lali, quien lo definió en sus historias como «el número uno total».



el diseñador creó el diseño exclusivo que lució Lali, quien lo definió en sus historias como «el número uno total». Estilismo y el ramo: Marina Venancio , encargada del maquillaje y el estilismo de la cantante, se quedó con el ramo de bodas tras acompañarla durante todo el proceso.



, encargada del maquillaje y el estilismo de la cantante, se quedó con el ramo de bodas tras acompañarla durante todo el proceso. Peinado: el estilista Juan Manuel Cativa estuvo a cargo del look capilar de la novia durante toda la jornada.

Para cerrar el álbum, Espósito publicó una fotografía en blanco y negro abrazada a Rosemblat y resumió el clima de la velada con una frase contundente: «Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia».