La lana de las ovejas patagónicas puede tener una nueva vida. No necesariamente convertida en un pulóver, una manta o una prenda de abrigo, sino también en el interior de una bolsa de dormir capaz de enfrentar las bajas temperaturas de la región. Esa es la apuesta de Santiago Goicoechea, estudiante avanzado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que encontró una nueva aplicación para un material que conoce bien: la lana ovina.

Después de desarrollar aislantes térmicos y acústicos para viviendas, ahora amplió su emprendimiento ECOAISLA con una línea de bolsas de dormir ecológicas pensadas para las condiciones climáticas de la Patagonia.

La idea tiene un recorrido particular. Nació en el ámbito universitario, a partir de un trabajo académico de la asignatura Organización y Evaluación de Proyectos, que se dicta en los últimos años de las carreras de la Facultad de Ingeniería. Pero no quedó solamente en el papel: se transformó en una propuesta productiva que conecta a pequeños productores, trabajadoras artesanales y un emprendimiento que busca aprovechar un recurso regional.

Lana patagónica para enfrentar el frío

El producto combina distintos materiales para conseguir abrigo y comodidad. Las bolsas tienen una tela exterior repelente al agua, un interior confeccionado con tela modal soft y un relleno de lana ovina de 500 gramos por metro cuadrado.

La elección de la lana no es casual. Sus propiedades como aislante natural la convierten en una alternativa interesante para conservar el calor, especialmente en una región donde las temperaturas y las condiciones climáticas exigen equipamiento adecuado para las actividades al aire libre.

El desarrollo está pensado para campamentos, turismo de naturaleza y distintas experiencias en contacto con el ambiente patagónico.

La propuesta también busca darle otro destino a una materia prima que muchas veces no alcanza a expresar todo su potencial económico. En lugar de quedar limitada a los circuitos tradicionales, la lana se incorpora a un producto con valor agregado y una aplicación diferente.

Una cadena productiva que une Neuquén y Río Negro

Detrás de cada bolsa de dormir hay una red de trabajo regional. La materia prima se compra a pequeños productores del norte neuquino y de la zona de Cinco Saltos. Según explicó Goicoechea, el valor de adquisición ronda los 1.700 pesos por kilogramo.

Pero el recorrido de la lana no termina con la compra. Antes de convertirse en relleno, necesita pasar por un proceso de lavado que está a cargo de dos mujeres que realizan esa tarea de manera artesanal.

La confección final se lleva adelante en Los Menucos, en la Región Sur de Río Negro, donde otra mujer emprendedora y costurera se ocupa de transformar los materiales en el producto terminado.

Así, el proyecto no solamente incorpora una materia prima local a un nuevo circuito comercial: también genera ingresos para tres mujeres que heredaron los conocimientos y los oficios vinculados al trabajo con la lana.

“Además de darle valor agregado y generar ingresos a los pequeños productores, estamos generando ingresos para tres mujeres que han heredado estos oficios de trabajar con la lana”, destacó Goicoechea.

De las aulas a una propuesta productiva

ECOAISLA ya había comenzado a trabajar con lana regional para desarrollar soluciones de aislamiento térmico y acústico destinadas a la construcción. La incorporación de las bolsas de dormir representa una ampliación de esa experiencia y demuestra que un mismo recurso puede encontrar aplicaciones muy diferentes.

En este caso, el desafío fue trasladar las propiedades aislantes de la lana desde el ámbito de la vivienda al equipamiento para actividades al aire libre.

La experiencia también pone en primer plano el papel de la universidad pública en la formación de profesionales capaces de llevar sus conocimientos más allá de las aulas. El proyecto se desarrolló en el marco de una materia que propone diseñar, analizar y evaluar iniciativas con posibilidades concretas de aplicación.

La lana, un recurso profundamente ligado a la historia productiva de la Patagonia, encuentra así otra oportunidad. Esta vez, para convertirse en abrigo, generar trabajo y demostrar que la innovación también puede surgir de mirar de otra manera aquello que la región tiene desde siempre.

De la oveja a la bolsa de dormir: los datos del proyecto