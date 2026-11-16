Se disputó en El Anfiteatro de Fernández Oro una nueva doble fecha del Karting con caja. Federico Ferrero y Franco Rossamanno ganaron en la categoría más potente, mientras que Bautista Datri y Joaquín Vera se repartieron victorias en la Senior. Juan Romani y Martín Petto dominaron la Kayak 250, Andrés Briane y Laureano Martínez la Junior, mientras que Martín Cabrera se quedó con ambas fechas en la Máster. Casi 100 kars dieron el presente en cada una de las jornadas.

Ferrero fue el más destacado del comienzo, con un triunfo con 7s8 de margen sobre Rossomanno en la Internacional. Darío Muñoz los acompañó en el podio. En el cierre, Rossomanno le sacó 11s a Ferrero y terminó celebrando el triunfo más holgado del fin de semana. En este caso, el tercero fue Rodrigo Martínez.

Victorias de Datri, Vera, Romani y Petto

En la Senior, el día I fue dominado por Datri, quien le sacó 7s3 a Tomás Baeza. Tercero quedó Napoleón Bramsen. La historia del cierre fue diferente, porque apareció Vera para quedarse con el triunfo. Datri se tuvo que conformar con el segundo lugar, y Baeza quedó tercero.

La Kayak 250 tuvo como gran proagonista a Romani, que le sacó 1s4 a Martín Petto y 2s2 a Matías Colángelo. En la segunda final, el triunfo fue para Petto, mientras que Romani se tuvo que conformar con el segundo lugar. Colángelo repitió el podio.

Así terminaron en Junior, Máster y Varilleros

En la Junior, los mejores fueron Briane y Martínez. Lautaro Peralta y Bautista Cruces se subieron al podio durante la primera jornada y en el cierre lo hicieron ellos mismos, invirtiendo el orden. Cabrera fue el dominador absoluto de la Máster, ya que se quedó con dos victorias. Denis Olivera y Nicolás Sepúlveda, primero; Alejandro Carrasco y Oscar Rebolledo, en el cierre, subieron al podio.

En la Varilleros ganaron Agustín Morales y Lucas López, quienes dejaron en el camino a Baeza y Ferrer, Agustín Morales y Agustín Herrera, respectivamente. Por último, en la Pre Junior ganó las dos carreras Juan Giuliano Díaz y en la Escuelita vieron la bandera a cuadros Valentino Pérez Morando y Lorenzo Neman.

La última fecha del campeonato, con puntaje doble, se correrá entre el 5 y el 6 de diciembre.