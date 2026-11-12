«Plazo de 15 días»: Menem apura al Senado para eliminar las PASO y desafía el liderazgo de Patricia Bullrich

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le puso un plazo de 15 días al Senado para avanzar con la eliminación de las PASO, un terreno donde las negociaciones dependen directamente de Patricia Bullrich, en medio de un clima de máxima tensión con la Casa Rosada.

El referente de La Libertad Avanza dejó en claro que la intención prioritaria del Gobierno es cortar de cuajo el financiamiento estatal a las contiendas partidarias. «La Argentina no necesita PASO. No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos», sentenció.

La presión pública de Menem apunta directamente a la Cámara Alta. Si bien aseguró, en diálogo con Radio Mitre, que en Diputados el oficialismo ya cuenta con los votos para sancionar la ley, advirtió que «en las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción», un resultado sujeto a los acuerdos que logre tejer el bullrichismo.

Este ultimátum legislativo llega apenas horas después de que el presidente Javier Milei publicara un mensaje en redes sociales, decodificado en el ámbito político como una crítica frontal a las aspiraciones presidenciales de Bullrich de cara a 2027.

BCRA, Malvinas y el llamado a sesiones extraordinarias

Para evitar que el año parlamentario se cierre sin victorias clave, Menem anticipó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias y delineó la hoja de ruta legislativa para los próximos días:

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: se debatirá prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro y establecer por ley que la única prioridad de la autoridad monetaria sea «preservar el valor de la moneda».



se debatirá prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro y establecer por ley que la única prioridad de la autoridad monetaria sea «preservar el valor de la moneda». Soberanía y Energía: tratamiento del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas disputadas con el Reino Unido en Malvinas, sumado a un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.



tratamiento del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas disputadas con el Reino Unido en Malvinas, sumado a un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Presupuesto Nacional: su tratamiento en el recinto quedará agendado para la semana siguiente, como eje central del cierre del año político.

El mensaje del papa León XIV y la auditoría en discapacidad

El titular de la Cámara Baja también aprovechó la entrevista radial para desactivar la lectura política que hizo la oposición sobre la reciente visita del papa León XIV, un evento que movilizó a cerca de siete millones de fieles.

Frente a quienes aseguraron que los discursos del Pontífice fueron dardos directos contra el modelo libertario, Menem fue tajante: «Nos habló a todos los argentinos». Acto seguido, acusó al kirchnerismo de tergiversar los llamados de la Iglesia a la justicia y defendió la gestión oficial recordando que «la baja de la inflación es la principal política de alcance social» frente a los índices de pobreza heredados.

Por último, Menem defendió la reforma en el área de discapacidad, destacando que el proyecto oficialista obtuvo un dictamen con 237 votos a favor. El objetivo de la normativa es reemplazar el esquema de emergencia por una política de Estado permanente, garantizando mayor transparencia y auditorías estrictas en la asignación de los recursos públicos.