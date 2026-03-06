Crimen de Emmanuel Aguilera en Cipolletti: fijan fecha para la formulación de cargos contra los nuevos detenidos



En una audiencia virtual de control de detención realizada este viernes, la Justicia dio los primeros pasos procesales contra los dos jóvenes acusados de asesinar a Emmanuel Uriel Aguilera, de 20 años. El hecho, que conmocionó al barrio Antártida Argentina, ocurrió el pasado 1 de marzo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Presidente Perón (Circunvalación) y Serafín González.



Los sospechosos, sobre quienes pesaba una orden de captura, se presentaron ayer por la tarde en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti acompañados por sus abogados particulares, quedando inmediatamente a disposición de las autoridades.



Pruebas clave y un arma secuestrada



Durante la audiencia realizada mediante la plataforma Zoom, la fiscalía expuso los elementos probatorios recolectados hasta el momento. Según la hipótesis de la investigación, los acusados se movilizaban en una camioneta desde la cual abrieron fuego contra el inmueble, provocando las heridas mortales al joven Aguilera.

En el marco de esta causa, ya se habían concretado diversos allanamientos que resultaron en el secuestro de un arma de fuego de grueso calibre, la cual está siendo peritada para determinar si fue la utilizada en el ataque. Cabe destacar que por este mismo hecho ya hay un tercer hombre detenido cumpliendo prisión preventiva.



Postergación y audiencia definitiva

Los defensores particulares de los imputados solicitaron a la jueza de Garantías un plazo de dos días hábiles para analizar en profundidad el legajo y las evidencias presentadas por la fiscalía. El objetivo de la defensa es contar con el tiempo necesario para preparar la estrategia de cara a la imputación formal.

La magistrada interviniente hizo lugar al pedido, por lo que la Oficina Judicial reprogramó el encuentro clave para la semana entrante.

Cita del calendario: La audiencia de formulación de cargos quedó fijada para el martes 10 de marzo a las 10:30 en la sede del Foro Penal, donde se conocerán oficialmente los delitos que se les atribuyen y las medidas cautelares que pesarán sobre los acusados.