Se entregaron los dos sospechosos buscados por el crimen de Emmanuel Aguilera y ya son tres los detenidos en Cipolletti

La investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera sumó un capítulo decisivo este jueves. Dos hombres se encuentran bajo custodia judicial desde hoy, tras ser señalados como presuntos autores del ataque ocurrido el pasado domingo 1 de marzo en una vivienda del barrio Antártida Argentina. Los sospechosos, sobre quienes pesaba un pedido de captura vigente, se presentaron de manera voluntaria en las oficinas del Ministerio Público Fiscal acompañados por sus abogados particulares.

La hipótesis vigente indica que ambos jóvenes podrían ser quienes efectuaron los disparos mortales. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos para definir su situación procesal.

Los antecedentes: Un arma secuestrada y un familiar implicado

La causa ya contaba con un detenido. Durante los operativos realizados el pasado martes, efectivos policiales secuestraron en un domicilio un arma de fuego de puño, con cargador y municiones, la cual se encontraba apta para el disparo.

El morador de esa vivienda, quien no contaba con la autorización legal para la tenencia de dicho armamento, fue imputado formalmente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Aunque el hallazgo se produjo en el contexto de la búsqueda de los responsables del crimen, la acusación actual se centra en la posesión del material bélico, motivo por el cual se le dictó una prisión preventiva por el término de un año.

Un dato clave aportado por los investigadores es que este imputado es hermano de uno de los jóvenes que hoy se entregó a la justicia.

El crimen: Una ráfaga mortal en plena madrugada

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada del domingo, en una propiedad ubicada en la intersección de la avenida Circunvalación Perón y la calle Serafín González, frente al Parque Industrial.

Emmanuel se encontraba reunido con un grupo de amigos en el patio de la casa cuando una camioneta pasó frente al lugar. Desde el vehículo, los atacantes iniciaron una ráfaga de disparos con armas de distintos calibres.

Uno de los proyectiles impactó mortalmente en el joven Aguilera, mientras que el resto de las balas quedaron incrustadas en las paredes de la vivienda.

La reconstrucción de la escena, fundamental para identificar a los sospechosos, se logró gracias al aporte de testigos presenciales y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.