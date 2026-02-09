Chocó y mató a un peatón en una esquina céntrica de Jacobacci: lo imputaron por homicidio culposo

La Justicia formuló cargos por homicidio culposo tras un atropello en Jacobacci. El peatón murió luego de semanas internado.

Un siniestro vial ocurrido en pleno casco urbano de Ingeniero Jacobacci llegó a una instancia clave en la Justicia: un hombre fue imputado por homicidio culposo tras la muerte de un peatón. El caso se investigó durante meses y este lunes, en una audiencia realizada vía Zoom, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y fijó medidas cautelares.

El hecho: un choque en una esquina céntrica

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 3 de febrero de 2025 cerca de las 9:40, cuando el imputado conducía un vehículo por la avenida Julio A. Roca.

En ese momento, colisionó con un peatón que cruzaba por la senda peatonal en la intersección con calle Pastor Obligado, contando con prioridad de paso.

Lesiones graves y fallecimiento semanas después

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas fractura de fémur, fractura vertebral y traumatismo abdominal.

El peatón permaneció internado y, tras un progresivo deterioro de su estado de salud, falleció el 25 de febrero de 2025. La causa de muerte fue un shock hipovolémico.

La acusación: conducción negligente e imprudente

La Fiscalía sostuvo que la conducta atribuida al conductor fue negligente e imprudente, al no detener la marcha ni anticiparse ante la presencia del peatón.

Indicó además que no mantuvo el dominio efectivo del vehículo ni actuó con la atención y prevención exigidas por la normativa vigente de tránsito.

El hecho fue calificado como homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.

Pruebas reunidas durante la investigación

Durante la audiencia se detalló el sustento probatorio acumulado, que incluye actuaciones policiales, informes médicos, historia clínica completa de la víctima y pericias criminalísticas y accidentológicas.

También se incorporaron declaraciones testimoniales, informes técnicos especializados y resoluciones dictadas en distintas etapas del proceso, como la revocación de un archivo previo y la prórroga de la investigación preliminar.

Posturas de la querella y la defensa

La querella adhirió plenamente al relato fiscal, la calificación legal y la prueba presentada, expresando conformidad con el encuadre jurídico propuesto.

En cambio, la Defensa Pública Penal se opuso a la formulación de cargos al cuestionar la falta de precisiones técnicas sobre la supuesta conducta negligente y puso en duda el nexo causal entre el siniestro y el fallecimiento.

Resolución judicial y medidas cautelares

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos conforme a los artículos 84 bis y 45 del Código Penal, además de la Ley Nacional de Tránsito y normativa municipal. Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses, hasta el 9 de junio de 2026.

Además, el imputado deberá fijar y mantener domicilio, informar cambios de contacto, comparecer a audiencias y cumplir con la prohibición de acercamiento y comunicación con familiares de la víctima y testigos.