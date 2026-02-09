Lo declararon culpable de abuso sexual en Neuquén: resta debatir una pena que podrá ir de 6 a 15 años

El tribunal de juicio de Neuquén declaró culpable al acusado y en los próximos días se debatirá la pena de prisión.

Un caso que generó fuerte impacto en Neuquén tuvo una definición clave en las últimas horas: un tribunal declaró penalmente responsable a un hombre acusado de abuso sexual contra una adolescente. La resolución fue unánime y ahora el proceso entrará en una nueva etapa, ya que resta debatir la pena que podría ir de 6 a 15 años de prisión.

Veredicto unánime en la Ciudad Judicial

El fallo fue dado a conocer el viernes pasado en la Ciudad Judicial de Neuquén. Los jueces declararon culpable al acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.

La audiencia para determinar la condena será fijada en los próximos días por la Oficina Judicial.

El hecho ocurrió en abril de 2023

Según acreditó el fiscal Gastón Medina, el abuso se cometió la noche del 19 de abril de 2023, cuando la víctima, de 15 años, se encontró con el imputado.

Ambos se dirigieron hacia una obra en construcción ubicada sobre calle Salta al 700, donde ocurrió la agresión.

Pruebas periciales y respaldo de la querella

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que la autoría quedó demostrada con pruebas testimoniales, periciales y científicas, incluyendo estudios médicos, psicológicos y genéticos.

La querella que representó a la víctima acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal.

Se viene el debate de la pena

El tribunal integrado por Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli coincidió con la acusación y declaró la responsabilidad penal. Ahora se definirá la pena en una próxima audiencia.