Qué hacer ante el avistaje de un puma: el municipio de Fernández Oro solicitó «actuar con precaución»

Siguen las repercusiones en Fernández Oro ante el avistaje de un puma este lunes 14 de septiembre. Desde la Municipalidad compartieron una guía sobre los pasos a seguir en caso de localizar al animal y solicitaron «actuar con precaución».

El comisario Miguel Elifonso, titular de la Unidad 26 de Fernández Oro, explicó que el primer aviso llegó antes de las 7, cuando un sereno de una empresa ubicada en la zona de siembra de lúpulo, en Ruta 65 y 1° de Mayo, informó haber observado un animal de gran tamaño.

El hombre envió a la dependencia policial una fotografía que había tomado y los efectivos pudieron corroborar que se trataba de un animal compatible con un puma.

“Se montó una guardia de búsqueda y también de advertencia a los vecinos”, explicó Elifonso. La Policía comenzó a alertar especialmente a las personas que circulaban a pie o en bicicleta por el sector, debido a la cantidad de movimiento habitual durante la mañana.

El comisario indicó que el animal fue visto nuevamente alrededor de las 7:10 y 7:45, mientras se mantenía el operativo preventivo.

Ante la presencia del animal, la Policía dio intervención a Fauna Silvestre de la provincia. El objetivo es que personal especializado se traslade hasta Fernández Oro para implementar las medidas necesarias y poner al animal en resguardo. También se busca evitar que la presencia del puma genere riesgos para las personas que circulan por la zona.

Mientras tanto, la Policía mantiene las tareas de búsqueda y prevención en el sector de Ruta 65 y sus inmediaciones.

Qué hacer en caso de cruzarse a un puma en Fernández Oro

La Municipalidad emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde solicitaron a los vecinos «actuar con precaución y responsabilidad».

«En caso de observar un ejemplar, es importante mantener la calma, conservar una distancia segura, no acercarse, no perseguirlo ni intentar ahuyentarlo«, precisaron y remarcaron que, en cualquier circunstancia, evitar cualquier tipo de acción que pueda poner en riesgo su integridad física o la seguridad del animal.

En este sentido, remarcaron que la presencia de un puma «no implica necesariamente» una situación de peligro: «Se trata de fauna silvestre y es fundamental permitir que continúe su desplazamiento sin ser molestada«.

De esta manera, indicaron que, en caso de cruzarse al puma, dar aviso inmediatamente a las autoridades competentes:

Fauna: 2920 612000 / 2946 512974 .

. Comisaría N.º 26: 2994 298391 .

. Bienestar Animal: 2994 194167.

«Solicitamos no intentar intervenir por cuenta propia y comunicar cualquier avistaje a través de los canales indicados», concluyeron.