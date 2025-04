Chubut: el juicio de las llegadas tarde y finales trágicos que nunca termina

El juicio por los incendios en Rawson tras una protesta antiminera tuvo un principio, pero no puede tener un final. Este martes, en que se deberían pedir las penas para los seis acusados encontrados culpables, hubo una nueva postergación: uno de los abogados defensores recusó a la jueza Eve Ponce y ahora, un tribunal conformado por dos jueces deberá decidir si la acepta o no. Esta audiencia no tiene fecha ni tampoco plazos.

El juicio se realizó dos veces en un escenario de postergaciones y hasta confusión. También tuvo su lado trágico cuando uno de los imputados apareció muerto en su vivienda el mismo día que debía escuchar la sentencia. Se trata de Lautaro Martínez quien, paradójicamente fue uno de los dos declarados inocentes por la justicia.

Ahora, la audiencia de cesura de pena tardará más de lo previsto, el defensor Miguel Moyano pidió que la jueza Ponce sea apartada de la causa. Es porque la magistrada declaró inválido el alegato del Ministerio Público Fiscal en cuanto a las penas solicitadas debido a un defecto formal y ordenó la realización de una nueva audiencia de cesura exclusivamente para los imputados condenados. “Es la primera vez que escucho que se reprograma una audiencia que debió ser declarada nula porque los tiempos para actuar son los tiempos del litigio”, cuestionó Moyano tras el veredicto.

Ahora será un tribunal de dos jueces el que deberá decidir. Es decir, no se sabe cuando saldrán las penas para los 6 de los 8 encontrados culpables.

Hay que recordar que este juicio fue el segundo que se realizó por el mismo tema. En el primero, una jueza aceptó el beneficio del juicio a prueba para los imputados que ofrecieron cifras irrisorias y hasta paquetes de fideos. La fiscalía elevó un pedido de impugnación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que lo declaró nulo y decidió la realización de nuevas audiencias.

Las nuevas audiencias rozaron con lo bizarro. Los imputados llegaban tarde lo que obligó a la jueza Ponce la detención de dos de ellos para asegurar su presencia en la sala de Rawson. Uno se quedó dormido y fue la policía la que lo sacó de la cama. Hasta que llegó el día trágico: Lautaro Martínez decidió quitarse la vida pocas horas antes de conocerse el veredicto. Después junto a Brian Díaz sería uno de los que la justicia encontró inocente.

Los hechos por este caso se remontan a mediados de diciembre de 2021. La Legislatura aprobó en forma sorpresiva una ley que habilitaba la explotación minera a cielo abierto. La ley tenía el número 5.001. Conocida esta decisión grupos antimineros, de agrupaciones sociales y de la izquierda salieron a manifestarse. Y se desató el caos: los manifestantes más violentos incendiaron varios edificios públicos del centro cívico de Rawson, entre ellos la casa de gobierno (que aún está inhabilitada) y varias dependencias judiciales.

El fuego destruyó expedientes de causas por corrupción, abusos sexuales y otros delitos. Algunos listos para ir a juicio. La ciudad tardó varios meses en volver a la normalidad. Tras una investigación 8 personas fueron identificadas en medio de los disturbios. Y tras casi cuatro años, fueron llevadas a juicio. Un juicio de nunca acabar.

Chubut tendrá un feriado más largo que el resto del país

Será XXL o habrá que agregarle una X. Es que, en Chubut, el feriado largo comienza este miércoles por una cuestión histórica: el 30 de abril de 1902 se realizó un plebiscito en el que pobladores de la cordillera, mediante una votación realizada en una escuela decidieron pertenecer al territorio argentino y no al chileno, pese que el lugar estaba en disputa.

Este evento fue clave para afianzar la soberanía nacional en un territorio estratégico. La votación se realizó en la Escuela 18 de Río Corintos, cercana a la localidad de Trevelin. La mayoría de las personas presentes eran colonos galeses que se habían instalado en ese lugar tras su llegada a Puerto Madryn en 1865.

Por eso fue declarado feriado provincial. Es decir que en Chubut no habrá actividad administrativa ni bancaria desde este martes 30 hasta el lunes 5 de mayo.