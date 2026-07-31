El impacto del corte en Siete Lagos: San Martín de los Andes es una de las excursiones más demandadas desde Bariloche

Un desprendimiento de rocas de gran tamaño mantiene interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como Siete Lagos, a unos tres kilómetros de San Martín de los Andes desde ayer a la mañana.

Si bien este viernes, Vialidad Nacional informó que aun no es posible circular por ese sector debido a la magnitud del deslizamiento y al riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades evalúan la posibilidad de una apertura parcial «con tránsito asistido» en las próximas jornadas. Todo depende de que se pueda descartar la peligrosidad de ese sector.

Este corte en plena temporada invernal impidió a muchos turistas concretar la excursión desde Bariloche hacia San Martín de los Andes, distantes a 191 kilómetros.

Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche (Aavytuba), reconocieron que esta situación impactó en la demanda. «Sucede que estadísticamente, la excursión a San Martín de los Andes, junto a Circuito Chico y la Isla Victoria, son los tres destinos más vendidos. Y esto nos agarra en plena temporada. Hoy, por ejemplo, al no poder salir, tuvimos tres vehículos menos en la calle y no sabemos cuántos días podría extenderse», reconoció Omar Herrera, socio de Aavytuba.

Este operador turístico explicó que el pasajero planifica cada uno de sus días de vacaciones con antelación. «Ya tiene una fecha para Tronador, para el Catedral, entre otras salidas. Entonces, si tenía previsto viajar a San Martín y tenía la ilusión de conocer, no pudo concretarlo. San Martín es una excursión que sale todos los días del año. Es muy buscada«, resaltó Herrera.

El precio sugerido de esa excursión es de 110 mil pesos, pero por lo general, con los descuentos se ofrece a 88 mil pesos.

«El primer día del corte nos enteramos a las 6.30 de la mañana y fue caótico porque hubo que reprogramar todo. Le ofrecimos al pasajero la posibilidad de ir a La Angostura y cerro Bayo o cancelarla. En mi caso, el 60% canceló y cuando se pueda regresar a San Martín, reprogramarán», dijo.

Si bien hay un camino alternativo y los vehículos que transportan a los pasajeros no son de gran porte, esto fue descartado por los operadores barilochenses por una cuestión de seguridad.

En tanto, el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, comentó que el nivel de ocupación alcanza el 60% y reconoció que «son muchos los micros que vienen por el día desde Bariloche».

«Es un buen movimiento porque la gente consume en los restaurantes locales y luego regresan. Son entre 15 y 20 micros día desde Bariloche, según la temporada. La gente viene conoce el destino y después, vuelve de vacaciones. Esperamos que la ruta se libere pronto«, manifestó el funcionario.