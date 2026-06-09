Comenzó en Paraguay el juicio contra el ex senador Edgardo Kueider por el intento de ingreso de dólares sin declarar

El ex senador nacional Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado este martes en Paraguay por el presunto intento de ingresar divisas sin declarar al país vecino. El proceso se desarrolla en Asunción y está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Además de Kueider, también es juzgada su ex secretaria, Iara Guinsel Acosta, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Paraguay. Ambos están acusados por el delito de tentativa de contrabando de divisas.

La causa se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando fueron interceptados en el Puente de la Amistad, en la ciudad de Ciudad del Este. Según la investigación, transportaban en una mochila oculta dentro del vehículo más de 200.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos que no habían sido declarados ante las autoridades aduaneras.

Durante la primera audiencia, el fiscal Ysrael Villalba ratificó la acusación contra ambos imputados. Por su parte, los abogados defensores de Kueider, Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, sostuvieron que la fiscalía no podrá demostrar la hipótesis planteada en la investigación.

Tanto Kueider como Guinsel Acosta optaron por abstenerse de declarar en esta etapa inicial del juicio, aunque adelantaron que brindarán su versión de los hechos en futuras audiencias.

Hasta el momento, ninguna de las partes presentó recusaciones ni planteos de nulidad, por lo que el proceso judicial avanza con normalidad y continuará en los próximos días con la producción de pruebas y testimonios.