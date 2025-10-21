Comienza el juicio contra el histórico médico acusado del abuso sexual de una paciente en Roca

El tribunal de juicio de Roca dará inicio este miércoles 22 de octubre al debate oral contra el médico Carlos Raúl Rothlin, acusado del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una paciente. El proceso se desarrollará en los tribunales penales de la ciudad y se extenderá hasta el viernes 24.

Mañana comenzará el debate será oral y público, con la intervención de la fiscalía, la querella y la defensa del imputado. El caso despertó gran interés en la comunidad tras la denuncia de la mujer, quien ratificó su presentación ante el tribunal.

La acusación y las partes

La Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió durante una consulta médica en un consultorio privado de Roca, cuando la paciente denunció haber sido sometida a tocamientos de índole sexual sin consentimiento. La investigación se inició en 2022 y, tras reunir los elementos probatorios necesarios, la causa fue elevada a juicio.

El Tribunal deberá evaluar la prueba presentada por ambas partes para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Antecedentes del caso

Durante una audiencia realizada el 12 de septiembre, una jueza de Garantías rechazó un pedido de detención solicitado por la querella, aunque mantuvo y reforzó las restricciones de acercamiento vigentes entre el acusado y la víctima.

La decisión fue adoptada luego de que la denunciante informara haber coincidido con el imputado en un espacio público, situación que consideró intimidante. Según la jueza, «no hubo elementos suficientes para imponer una medida más gravosa», pero advirtió que un nuevo incumplimiento derivará en la inmediata detención del médico.

La versión del acusado

Rothlin negó haber desobedecido las medidas cautelares y sostuvo que el encuentro con la víctima fue fortuito. «De ninguna manera incumplí la medida. Estaba en el cine, no la vi entrar. Solo la reconocí al finalizar la función. Jamás tuve intención de hostigarla«, manifestó en la audiencia.

Sin embargo, la víctima insistió en que el episodio le generó temor y señaló haber sufrido hostigamiento por parte de familiares del imputado, situación que fue incorporada a la causa para su análisis durante el debate oral.

Lo que se espera del juicio

El tribunal de juicio de Roca estará integrado por magistrados de la circunscripción judicial local. Se prevé que durante las tres jornadas de audiencia declaren la víctima, testigos y profesionales que intervinieron en la investigación.

La fiscalía expondrá los resultados de las pericias y los testimonios que, a su entender, permiten acreditar la autoría del hecho. La defensa, en tanto, buscará desacreditar los indicios y planteará la inexistencia de delito.