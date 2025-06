Muerte de Valentín Mercado en Roca | El anestesiólogo acusado irá a juicio: ¿qué pasó con las amenazas?

Este miércoles, en los tribunales de la Ciudad Judicial de Roca, se celebró la audiencia de control de acusación que terminó de impulsar la causa hacia el juicio oral y público. En el banquillo, el médico anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause enfrenta cargos por homicidio culposo, acusado de haber actuado con impericia y negligencia durante la intervención.

El 2024 dejó una herida abierta en Roca. Valentín Mercado Toledo, un niño de apenas cuatro años, ingresó al quirófano para una cirugía programada y jamás volvió a casa. Su muerte, días después del procedimiento en el sanatorio Juan XXIII, sacudió a una comunidad entera y dejó interrogantes que ahora, por fin, comenzarán a buscar respuestas en sede judicial.

El imputado siguió la audiencia por videoconferencia. Foto Andrés Maripe.

La acusación: errores que costaron una vida

Durante la audiencia presidida por el juez Gastón Martín, la fiscal Norma Reyes detalló una cronología del hecho. El 11 de julio de 2024, Valentín fue sometido a una cirugía por una hernia diafragmática. Según la acusación, a las 10:50 de la mañana, el niño registró una ausencia total de registros de presión arterial y oxigenación por al menos 10 minutos. Esa ventana de tiempo habría sido suficiente para provocar una encefalopatía hipóxico-isquémica, que finalmente lo llevaría a la muerte una semana después.

La fiscal Norma Reyes conversando con el querellante, Miguel Zeballos, en audiencia. Foto Andrés Maripe.

Reyes sostuvo que Atencio Krause, como anestesiólogo a cargo, omitió supervisar de forma continua los parámetros vitales del paciente. Ese descuido, remarcó la fiscal, constituye una falla grave al protocolo y derivó en un desenlace trágico. La pena pretendida que contempla el delito imputado es de tres años de prisión. La querella adhirió al planteo.

El debate por una salida alternativa y la negativa del juez

La defensa del anestesiólogo, representada por el abogado Juan Ignacio Scianca, solicitó la suspensión de la audiencia con el objetivo de explorar una salida alternativa al juicio, invocando incluso la proximidad de la feria judicial. Sin embargo, ni la fiscalía ni la querella aceptaron la postergación.

Miguel Zeballos, abogado de los padres de Valentín, fue claro: «La única salida alternativa que contemplamos es un juicio abreviado». El juez Gastón Martín fue tajante: «Esta audiencia se va a realizar con el objeto para el que fue convocada. No podemos paralizar el proceso». Con esa decisión, la causa quedó oficialmente en situación de juicio oral.

¿Qué pasó con la amenaza?: nuevas medidas cautelares

En los márgenes del expediente penal, se abrió otra línea de conflicto. La madre del niño, Ariana Toledo, denunció penalmente al anestesiólogo luego de un episodio de hostigamiento ocurrido el día anterior. Según relató, mientras pegaba carteles pidiendo justicia junto a una prima, Atencio Krause se acercó y lanzó una amenaza: “Si siguen haciendo esto, les va a ir mal”.

«Ayer estábamos terminando de pegar los carteles porque hoy era la audiencia. Apareció el doctor en el medio del sanatorio, se acercó y empezó a decir, ‘la vas a terminar pasando muy mal si seguís haciendo lo que estás haciendo’. Y nosotros lo único que hacíamos era nos alejarnos», dijo Ariana Toledo, madre de Valentín en la previa de la audiencia.

La fiscalía -con adhesión de la querella- solicitó entonces una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio. La querella apoyó el pedido y sumó el antecedente de campañas de acoso visual que el entorno de la víctima denunció como intimidatorias.

Por su parte, la defensa del acusado negó la amenaza y pidió reciprocidad en la medida, argumentando que su cliente también es víctima de persecución. Finalmente, el juez resolvió dictar medidas cautelares recíprocas entre ambas partes, con el fin de garantizar la integridad del proceso judicial.

El expediente y las pruebas que irán al juicio

Durante el control de acusación, también se incorporaron al legajo pruebas clave que formarán parte del juicio oral:

La historia clínica de Valentín

Informes de los monitores quirúrgicos

Fotografías y pericias médicas

Entrevistas a 21 testigos, entre ellos profesionales del sanatorio

Informes de la OITEL y de la Asociación Bionecrina de Anestesia

Estudio histopatológico del cuerpo del niño

Estas evidencias buscarán establecer si hubo una falla humana evitable y, sobre todo, si se podría haber salvado la vida del pequeño. Según resolvió el magistrado, el proceso se llevará a cabo ante un juez unipersonal, que deberá evaluar la responsabilidad penal del profesional médico.

Deberán fijar la fecha del juicio

Concluida la audiencia de este lunes, la Oficina Judicial quedó a cargo de fijar la fecha del juicio oral y público. A partir de ahora, el proceso judicial se centrará en determinar la verdad sobre lo ocurrido en esa sala de operaciones, y si la vida del niño pudo haberse salvado con una intervención médica más rigurosa. Mientras tanto, el entorno del pequeño de Roca sigue pidiendo lo mismo: justicia por Valentín.

«Quiero la condena y quiero la inhabilitación. No va a haber otra salida y no va a haber nada. Él no deja proponer arreglo económico, quiere autoinhabilitarse. Y ya le dije que no, quiero la condena y quiero la inhabilitación», cerró la mamá del niño víctima.