Condena por el asesinato de Federico Martín Aramburu: la reacción de la familia del exPuma

La familia de Federico Martín Aramburu recibió con alivio el veredicto de la Corte de Asís de París, que condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol y a 19 años a Romain Bouvier por el homicidio del exPuma, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en la capital francesa.

La familia de Federico Aramburu recibió con alivio el fallo por su homicidio

Tras tres semanas de audiencias y 11 horas de deliberación, el tribunal declaró culpables a ambos acusados por el asesinato de Aramburu y la tentativa de asesinato de su amigo, el también exrugbier Shaun Hegarty. Las penas quedaron apenas por debajo de las solicitadas por la fiscalía, que había reclamado 27 y 20 años de prisión.

El tribunal consideró probado que ambos actuaron con intención homicida y rechazó el argumento de legítima defensa planteado por Le Priol. También descartó que sus facultades estuvieran alteradas al momento del crimen. Además, ordenó que los dos condenados reciban tratamiento médico.

Sin embargo, la Corte no mantuvo la calificación de asesinato con premeditación. Los magistrados entendieron que no había pruebas suficientes para acreditar un acuerdo previo entre los acusados, entre otros motivos por la ausencia de imágenes de videovigilancia que demostraran una concertación.

Según detalló Infobae, Yann Le Bras, abogado de la familia Aramburu, consideró que las penas fueron proporcionales a la gravedad de los hechos. “La reacción es la del apaciguamiento de las familias Hegarty y Aramburu”, afirmó.

La madre de Federico, Cecilia Aramburu, también expresó su alivio. “Nos vamos con la certeza de que está claro que Federico fue víctima de dos criminales”, declaró. El fallo cierra una etapa judicial que se extendió durante cuatro años y medio.

Con información de Infobae